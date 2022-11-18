Naim Süleymanoğlu, vefatının 5. yılında anıldı

Naim Süleymanoğlu'nun Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi öğrencileri ile Süleymanoğlu'nu sevenler katıldı.

Naim Süleymanoğlu anısına yapılan saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'yla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim okundu.

Törende konuşan Mehmet Baykan, sözlerine yurt dışında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun selamlarını ileterek başladı.

"Bir büyük şampiyonu, bir büyük Türk'ü anmak için kabri başında toplandık." diyen Baykan, "Naim Süleymanoğlu'nun sportif kişiliğinin yanı sıra başta Bulgaristan Türklüğü olmak üzere dünya Türklüğüne, attığı adımlar ve ortaya koyduğu cesaretle, başkaldırısıyla çok önemli katkıları olmuştur. Bunları anmadan geçmek kendisinin hatırasına haksızlık olur. Her ülke, her devlet kendisine ait kahramanlar yetiştirir. Biz Naim gibi bir şampiyona ve öndere sahip olmayı Türk spor ailesi ve devleti olarak hep gururla taşıdık. Bundan sonra da taşımaya ve anmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Baykan, Süleymanoğlu'nun Türk sporunda örnek biri olduğuna değinerek, "Naim'in kırılamayan ve kırılamayacak rekorları, mücadelesi, zor şartlarda Türkiye'ye iltica ederek o günlerde Bulgaristan'da yaşanan zulmü dünyaya duyurması, her türlü başarının üstündedir. Yaşamı kısa sürse de Türk sporcularına ve yöneticilerine örnek olmuştur. Naim Süleymanoğlu'nu ve Süleymanoğlu ailesinin ahirete intikal etmiş tüm fertlerini saygıyla ve dualarla anıyoruz. Dünya sporu bir daha Naim gibi bir sporcu yetiştiremez. Türk milleti olarak Naim'in başarılarıyla her zaman övüneceğiz, gurur duyacağız." diye konuştu.

- ÜNLÜ: "HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Federasyon başkanı Talat Ünlü, Naim Süleymanoğlu adına turnuva düzenlediklerini belirterek, "Dün sona eren ve ikincisini düzenlediğimiz Naim Süleymanoğlu Turnuvası'nda Naim'in sadece Türkiye'de değil tüm dünyada sevilen bir kardeşimiz olduğunu gördük. 5 kıtadan 16 ülke temsilcisinin katıldığı turnuva, Naim Süleymanoğlu'nun adına yakışır şekilde düzenlendi. Naim'i mahcup etmedik." dedi.