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Giriş Tarihi: 22.11.2022 17:48

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu belli oldu

AA
A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın kamp kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 19-30 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapacağı hazırlık kampının kadrosu belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Kompleksi'nde başantrenör Okan Halay yönetiminde çalışmalarını gerçekleştirecek milli takımın kadrosunda 30 sporcu yer alıyor.

THF'den yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu şöyle:

Kaleci: Coşkun Göktepe (Spor Toto), Enis Yatkın (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Hüseyin Bereket (Nilüfer Belediyespor)

Sol kanat: Samet Kanberoğlu (Beykoz Belediyespor), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Yaşar Erdem Ateş (Spor Toto)

Sol oyun kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Genco İlanç (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Fatih Çalkamış (Nilüfer Belediyespor), Sedat Yıldırım (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyespor), Sarp Seymen (İzmir Büyükşehir Belediyespor)

Orta oyun kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Eray Karakoç (Trabzon Belediyespor), Ozan Erdoğan (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Atakan Şirin (Spor Toto), Egemen Çakır (Nilüfer Belediyespor), Emre Ertürk (MKE Ankaragücü)

Sağ oyun kurucu: Batıkan Başkök (Köyceğiz Belediyespor), Doğukan Sarısoy (Seyhan Belediyespor), Mertcan Kenaryol (Nilüfer Belediyespor), Ömür Pehlivan (Beykoz Belediyespor), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Sağ kanat: Alperen Arabacı (Beykoz Belediyespor), Doğukan Keser (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Pivot: İlkan Keleşoğlu (Hatay Büyükşehir Belediyespor), Mehmet Ali Karadurmuş (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Alper Aydın (Beykoz Belediyespor), Emre Engin (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

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A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu belli oldu
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