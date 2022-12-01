Dünyanın gözü İstanbul’daki Global Esports Games randevusunda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Türkiye Espor Federasyonu ve Global Espor Federasyonu iş birliğiyle Global Esports Games'in ikinci etkinliği bu yıl İstanbul'da düzenlenecek. Global Espor Federasyonu'nun en büyük etkinliği olan ve ilki geçtiğimiz yıl Singapur'da hayata geçirilen GEG, dünyanın en başarılı espor oyuncularını ve takımlarını bir araya getiriyor. 60 farklı ülkeden 300'ün üzerinde espor oyuncusunun İstanbul'da buluşacağı GEG 2022, 15-17 Aralık'ta Hilton İstanbul Bomonti Otel'de gerçekleştirilecek. GEG 2022'de; Dota 2, PUBG Mobile, eFotball 2023 ve Street Fighter v Champion Edition oyunları yer alacak.

BİLET SATIŞLARI BAŞLADI

Espor camiasının merakla beklediği GEG 2022'nin bilet satışları başladı. Büyük heyecana sahne olacak mücadeleleri izlemek için geçen yıl sadece yurt dışından 500 kişi gelmişti.

ÖZDEMİR: ESPORU GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, "İkinci Global Espor Oyunlarına Türkiye'de ev sahipliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Yıllardır ülkemizde esporu geliştirmek için çok çalışıyoruz. Bugün, Avrupa ve Asya'nın kesiştiği noktada gerçekleşecek olan ikonik Global Esports Games 2022 için geri sayım başladı." şeklinde konuştu.

FOSTER: ÇOK HEYECANLIYIZ

GEF CEO'su Paul J. Foster, "Avrupa'nın ve Asya'nın buluştuğu, Avrupa'nın en büyük şehri, dinamik ve canlı bir kültüre sahip olan İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyız. İstanbul'da yarışacak tüm takımlara teşekkür ediyorum." dedi.