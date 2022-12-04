Haber turu

ve Spor bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Engelliler Günü'nde para masa tenisçileri ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu,milli masa tenisçi Abdullah Öztürk ile bir masa tenisi maçı yaptı. Kasapoğlu, daha sonra sporcularla beraber Aydınlıkevler'de bulunan ve milli para masa tenisçi Nesim Turan'a ait N&T Kum Kafe'ye gitti. Bakan Kasapoğlu ve sporcular, spor salonundan kalan sohbeti kafede sürdürdüler.Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet, Denizli'de Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e de yenilmekten kurtulamadı. İlk yarıyı 43-30, üçüncü periyodu da 61-47 önde bitiren siyah-beyazlılar, bu üstünlüğünü koruyamadı ve 75-74 mağlup ayrıldı.Diğer maçlarda Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji'ni 86-79; Türk Telekom ise Tofaş'ı 89-77 mağlup etti.Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Akademileri projesi kapsamında sürdürdüğü ziyaretlerineSarı-kırmızılıların davetlisi olarak dün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden Büyükekşi, tesisleri gezerek incelemelerde bulundu. TFF Başkanı, altyapı projeleriyle ilgili G.Saraylı yetkililerden bilgi aldı.TOTO 1. Lig'de üst sıralar için mücadele eden Samsunspor, puan cetvelinin dibinde yer alan Denizlispor'u 5-0 yendi. Kırmızı-beyazlı ekip evinde oynadığı karşılaşmada Gaetan Laura (2), Ali Ülgen, Kadeem Harris ve Ahmet Sağat'ın golleriyle sonuca gitti.