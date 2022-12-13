Espor Dünya Finalleri heyecanı İstanbul’da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Türkiye Espor Federasyonu (TESFED), Global Espor Federasyonu (GEF) iş birliği ve katkılarıyla düzenlenen GEG 2022 perşembe günü başlıyor. İlki geçtiğimiz yıl hayata geçirilen GEG'in ikinci etkinliği İstanbul Hilton Bomonti Hotel'de 15-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. 60 farklı ülkeden 300'ün üzerinde espor oyuncusu İstanbul'da bir araya gelerek espor dünya finallerinde altın madalya için mücadele edecek. Dünyanın en başarılı espor takımları ve espor oyuncularının buluşacağı GEG 2022'de; Dota 2, PUBG Mobile, eFootball ve Street Fighter v Final Edition oyunları yer alacak.

MİLLİ OYUNCULAR DA SAHNEYE ÇIKACAK

GEG 2022'de yer alan tüm oyunlarda ve kategorilerde Türk Milli Espor takımları ve oyuncuları da Türkiye'yi temsil edecek. Ay-Yıldızlılar, Dota 2, PUBG Mobile, eFootball ve Street Fighter v Final Edition'da altın madalya için mücadele verecek.