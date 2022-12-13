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Giriş Tarihi: 13.12.2022 13:26 Son Güncelleme: 13.12.2022 13:29

Espor Dünya Finalleri heyecanı İstanbul'da

İHA
Espor Dünya Finalleri heyecanı İstanbul’da

Dünya'da yılın en büyük espor etkinliği olan Global Esports Games (GEG), bu sene İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 60 farklı ülkeden 300’ün üzerinde espor oyuncusunun katılacağı espor dünya finallerine sayılı günler kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Türkiye Espor Federasyonu (TESFED), Global Espor Federasyonu (GEF) iş birliği ve katkılarıyla düzenlenen GEG 2022 perşembe günü başlıyor. İlki geçtiğimiz yıl hayata geçirilen GEG'in ikinci etkinliği İstanbul Hilton Bomonti Hotel'de 15-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. 60 farklı ülkeden 300'ün üzerinde espor oyuncusu İstanbul'da bir araya gelerek espor dünya finallerinde altın madalya için mücadele edecek. Dünyanın en başarılı espor takımları ve espor oyuncularının buluşacağı GEG 2022'de; Dota 2, PUBG Mobile, eFootball ve Street Fighter v Final Edition oyunları yer alacak.

MİLLİ OYUNCULAR DA SAHNEYE ÇIKACAK

GEG 2022'de yer alan tüm oyunlarda ve kategorilerde Türk Milli Espor takımları ve oyuncuları da Türkiye'yi temsil edecek. Ay-Yıldızlılar, Dota 2, PUBG Mobile, eFootball ve Street Fighter v Final Edition'da altın madalya için mücadele verecek.

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Espor Dünya Finalleri heyecanı İstanbul'da
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