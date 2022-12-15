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Giriş Tarihi: 15.12.2022

Voleybolda çifte zafer

Voleybolda çifte zafer
Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda sahne alan temsilcilerimiz ilk maçlarını kazandı. A Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Brezilya şampiyonu Dentil Praia'yı 3-0 yendi. Bu sezon lig ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı bütün maçları kazanan turuncu-beyazlılar, kendi liginde 10'da 10 yapan rakibi karşısında 25-14, 25-15 ve 25-18'lik setlerle galibiyet alırken, şampiyonluğun da favorisi olduğunu gösterdi. Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic yüzde 69'luk ortalama ile 20 sayı (16 hücum, 1 blok, 3 ace) üreterek maçın en etkili ismi oldu. B Grubu'nda mücadele eden VakıfBank da Kazakistan ekibi Kuanysh Club'ı 3-0 mağlup etti. Rakibi karşısında çok rahat bir galibiyet alan sarı-siyahlılar, setlerini 25-15, 25-15 ve 25-17 üstün kapattı. VakıfBank'ta Paola Egonu ve Chiaka Ogbogu 15'er sayıyla karşılaşmanın en skorer isimleri oldu.

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Voleybolda çifte zafer
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