Voleybolda çifte zafer

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda sahne alan temsilcilerimiz ilk maçlarını kazandı. A Grubu'nda EczacıbaşıDynavit, Brezilya şampiyonu DentilPraia'yı 3-0 yendi. Bu sezon lig ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı bütün maçları kazanan turuncu-beyazlılar, kendi liginde 10'da 10 yapan rakibi karşısında 25-14, 25-15 ve 25-18'lik setlerle galibiyet alırken, şampiyonluğun da favorisi olduğunu gösterdi. Sırppasör çaprazı Tijana Boskovic yüzde69'luk ortalama ile 20 sayı (16 hücum,1 blok, 3 ace) üreterek maçın en etkiliismi oldu. B Grubu'nda mücadele eden VakıfBank da Kazakistan ekibi Kuanysh Club'ı 3-0 mağlup etti. Rakibi karşısında çok rahatbir galibiyet alan sarı-siyahlılar,setlerini 25-15, 25-15 ve 25-17üstün kapattı. VakıfBank'ta Paola Egonu ve Chiaka Ogbogu 15'er sayıyla karşılaşmanın en skorer isimleri oldu.