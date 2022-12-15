Voleybolda çifte zafer

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda sahne alan temsilcilerimiz ilk maçlarını kazandı.Bu sezon lig ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı bütün maçları kazanan turuncu-beyazlılar, kendi liginde 10'da 10 yapan rakibi karşısında 25-14, 25-15 ve 25-18'lik setlerle galibiyet alırken, şampiyonluğun da favorisi olduğunu gösterdi.B Grubu'nda mücadele eden VakıfBank da Kazakistan ekibi Kuanysh Club'ı 3-0 mağlup etti.VakıfBank'ta Paola Egonu ve Chiaka Ogbogu 15'er sayıyla karşılaşmanın en skorer isimleri oldu.