Haber hattı

Yardım programı kapsamındakazanırken, G.Saray 512 bin, F.Bahçe 297 bin dolar hak ettiFIFA, Kulüp Yardımları Programı kapsamında bir kulübün oyuncusunun turnuvadaki süresi boyunca yaklaşık 209 milyon dolar dağıtacak. Türkiye'de pastanın en büyük payını turnuvaya 4 futbolcu gönderenBeş futbolcuyla en fazla oyuncu yollayan Galatasaray, erken vedadan dolayı 512 bin dolar kazandı. Hatayspor 430 bin dolarlık gelirin sahibi olurken, F.Bahçe'nin cebine 297 bin dolar girdi.Toplam 17 oyuncuyla organizasyonda yer alan ancak 8'i İspanya ile son 16'da evine dönen Barcelona, 4.1 milyon dolar kazanacak. Manchester United 3.6 milyon,Tottenham 2.8 milyon dolar gelir elde edecek.BREZILYA Milli Takım sorumlusu Vinicius Rodriguez'in basın toplantısı sırasında masaya çıkan kediyi yere fırlatması nedeniyle Brezilya Futbol Konfederasyonu için harekete geçildi. Bazı sivil toplum kuruluşları, Dünya Kupası'nda oynananÖzür dilemesini isteyen hayvan hakları savunucuları ayrıca konfederasyonun çalışanlarına çevre koruma ve hayvan bakımı hakkında bilgi vermelerini talep etti.FRANSA-FAS maçının ardından ortalık yangın yerine döndü. Çok sayıda Faslı insanın yaşadığı ülkenin başkenti Paris'in yanı sıra büyük şehirler Lyon, Nice ve Montpellier'de olaylar gece boyunca sürdü. Montpellier'de kalabalık arasında arabasıyla kalan birGüvenlik güçleri, TOMA'larla kalabalığın üzerine tazyikli su sıkarak dağıtmaya çalışırken,DÜNYA Kupası'nda çeyrek finalde Fas'a 1-0 yenilerek turnuvaya erkenden veda eden Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrıldı. Portekiz Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Santos'a teşekkür edilirken, yeni teknik direktör arayışına başlandığı da vurgulandı.Ülke basınından Record'da yer alan habere göre; Santos'un yerine