Haber hattı

FIFA para yağdırdı
Yardım programı kapsamında Beşiktaş 1 milyon 55 bin dolarkazanırken, G.Saray 512 bin, F.Bahçe 297 bin dolar hak etti
FIFA, Kulüp Yardımları Programı kapsamında bir kulübün oyuncusunun turnuvadaki süresi boyunca yaklaşık 209 milyon dolar dağıtacak. Türkiye'de pastanın en büyük payını turnuvaya 4 futbolcu gönderen Beşiktaş, 1 milyon 55 bin dolarile elde etti. Beş futbolcuyla en fazla oyuncu yollayan Galatasaray, erken vedadan dolayı 512 bin dolar kazandı. Hatayspor 430 bin dolarlık gelirin sahibi olurken, F.Bahçe'nin cebine 297 bin dolar girdi. Avrupa'da 16 oyuncu gönderenManchester City 5.6 milyondolar alacak. Toplam 17 oyuncuyla organizasyonda yer alan ancak 8'i İspanya ile son 16'da evine dönen Barcelona, 4.1 milyon dolar kazanacak. Manchester United 3.6 milyon, Chelsea 3 milyon, Tottenham 2.8 milyon dolar gelir elde edecek.
Brezilya'ya kedi davası
BREZILYA Milli Takım sorumlusu Vinicius Rodriguez'in basın toplantısı sırasında masaya çıkan kediyi yere fırlatması nedeniyle Brezilya Futbol Konfederasyonu için harekete geçildi. Bazı sivil toplum kuruluşları, Dünya Kupası'nda oynanan çeyrekfinal maçı öncesindeki olayiçin 200 bin dolarlık tazminatdavası açtı. Özür dilemesini isteyen hayvan hakları savunucuları ayrıca konfederasyonun çalışanlarına çevre koruma ve hayvan bakımı hakkında bilgi vermelerini talep etti.
Fransa sokakları karıştı
FRANSA-FAS maçının ardından ortalık yangın yerine döndü. Çok sayıda Faslı insanın yaşadığı ülkenin başkenti Paris'in yanı sıra büyük şehirler Lyon, Nice ve Montpellier'de olaylar gece boyunca sürdü. Montpellier'de kalabalık arasında arabasıyla kalan bir Fransız, aracıyla 14yaşında bir gencin hayatınıkaybetmesine neden oldu. Güvenlik güçleri, TOMA'larla kalabalığın üzerine tazyikli su sıkarak dağıtmaya çalışırken, polis kaynaklarınagöre; yaşananhadisede115 kişiningözaltınaalındığı bildirildi.
Santos gitti, favori jose
DÜNYA Kupası'nda çeyrek finalde Fas'a 1-0 yenilerek turnuvaya erkenden veda eden Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrıldı. Portekiz Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Santos'a teşekkür edilirken, yeni teknik direktör arayışına başlandığı da vurgulandı. 2014 yılından beri milli takımın başında olan 64yaşındaki çalıştırıcı, EURO 2016'da Portekiz'i şampiyonluğataşımıştı. Ülke basınından Record'da yer alan habere göre; Santos'un yerine Roma'da görev yapanünlü hoca Jose Mourinho düşünülüyor.