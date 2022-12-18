Türk derbisi Vakıfbank’ın

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit kozlarını paylaştı. Sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı'nı 3-0 yenerek adını finale yazdıran taraf oldu. Voleybol severlerin10 bin kişilik spor salonundayoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini, VakıfBank 25-21 kazandı. İkinci sette rakibine 25-19 üstünlük sağlayan sarı-siyahlılar, skoru 2-0'a taşıdı. VakıfBank, üçüncü seti de 25-23 kazanarak zafere uzandı. Sarı-siyahlılar, finalde bugün saat16.00'da İtalya ekibi Imoco Volleyile karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşıise üçüncülük maçına çıkacak.