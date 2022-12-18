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Giriş Tarihi: 18.12.2022

Türk derbisi Vakıfbank’ın

Türk derbisi Vakıfbank’ın

Antalya’da düzenlenen Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde VakıfBank, Eczacıbaşı’nı devirip finale yükseldi. Sarı-siyahlılar, kupa için Imoco Volley ile kapışacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit kozlarını paylaştı. Sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı'nı 3-0 yenerek adını finale yazdıran taraf oldu. Voleybol severlerin 10 bin kişilik spor salonunda yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini, VakıfBank 25-21 kazandı. İkinci sette rakibine 25-19 üstünlük sağlayan sarı-siyahlılar, skoru 2-0'a taşıdı. VakıfBank, üçüncü seti de 25-23 kazanarak zafere uzandı. Sarı-siyahlılar, finalde bugün saat 16.00'da İtalya ekibi Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı ise üçüncülük maçına çıkacak.

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