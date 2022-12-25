5 milyon kişi yüzme öğrendi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Osmangazi ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa ettirilecek Havuzlu Park Spor Tesisi'nin temel atma törenine katıldı. Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada 20 yıl önce Bursa'da 28 olan spor tesisi sayısının bugün 100'ü aştığını, devam eden projelerin bulunduğunu kaydetti. Kasapoğlu, Bursa'da 8 bin olan lisanslı sporcu sayısının ise 315 bine yükseldiğini söyleyerek,dedi.KASAPOĞLU, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Osmangazi Belediyesince yapılan Osmangazi Atletizm Salonu'nun açılışında yaptığı konuşmada da bu tesisin Avrupa'nın en nitelikli komplekslerinden olduğunu söyledi. Türkiye'deki en modern iki atletizm salonundan biri olan tesiste şampiyonların yetişeceğini vurgulayan Kasapoğlu, "Sevgili gençler, artık Türkiye'nin imkânları, daha büyük hedeflere uzanmanın imkânlarıdır. O yüzden karşımda Türkiye Yüzyılı'na hazır bir gençlik görüyorum" dedi.