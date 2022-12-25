5 milyon kişi yüzme öğrendi

“Yüzme Bilmeyen Kalmasın projemiz ile 4 yılda 5 milyondan fazla kişiye yüzme öğrettik. Bursa’daki 8 bin olan lisanslı sporcu sayısı da 315 bine yükseldi”
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Osmangazi ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa ettirilecek Havuzlu Park Spor Tesisi'nin temel atma törenine katıldı. Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada 20 yıl önce Bursa'da 28 olan spor tesisi sayısının bugün 100'ü aştığını, devam eden projelerin bulunduğunu kaydetti. Kasapoğlu, Bursa'da 8 bin olan lisanslı sporcu sayısının ise 315 bine yükseldiğini söyleyerek, "Artıkyeteneklerin tespitini, yetenekleringencini tesadüfebırakmıyoruz. Bir gencimizibile heba etmemenoktasında yürüttüğümüzprojeler var. İşte, 'YüzmeBilmeyen Kalmasın' projesi.Pandemiye rağmenson 4 yılda 5 milyondanfazla kişiye yüzme öğrettik.Devam ediyoruz. Bursa'da110 bin kişi bu kapsamdayüzme öğrendi. Bunun ismiCumhurbaşkanımız RecepTayyip Erdoğan önderliğindekispor devrimidir, tesisdevrimidir" dedi.
GENÇLER TÜRKİYE YÜZYILI'NA HAZIR
KASAPOĞLU, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Osmangazi Belediyesince yapılan Osmangazi Atletizm Salonu'nun açılışında yaptığı konuşmada da bu tesisin Avrupa'nın en nitelikli komplekslerinden olduğunu söyledi. Türkiye'deki en modern iki atletizm salonundan biri olan tesiste şampiyonların yetişeceğini vurgulayan Kasapoğlu, "Sevgili gençler, artık Türkiye'nin imkânları, daha büyük hedeflere uzanmanın imkânlarıdır. O yüzden karşımda Türkiye Yüzyılı'na hazır bir gençlik görüyorum" dedi.