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Giriş Tarihi: 25.12.2022

5 milyon kişi yüzme öğrendi

5 milyon kişi yüzme öğrendi

Yüzme Bilmeyen Kalmasın projemiz ile 4 yılda 5 milyondan fazla kişiye yüzme öğrettik. Bursa’daki 8 bin olan lisanslı sporcu sayısı da 315 bine yükseldi”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Osmangazi ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa ettirilecek Havuzlu Park Spor Tesisi'nin temel atma törenine katıldı. Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada 20 yıl önce Bursa'da 28 olan spor tesisi sayısının bugün 100'ü aştığını, devam eden projelerin bulunduğunu kaydetti. Kasapoğlu, Bursa'da 8 bin olan lisanslı sporcu sayısının ise 315 bine yükseldiğini söyleyerek, "Artık yeteneklerin tespitini, yeteneklerin gencini tesadüfe bırakmıyoruz. Bir gencimizi bile heba etmeme noktasında yürüttüğümüz projeler var. İşte, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi. Pandemiye rağmen son 4 yılda 5 milyondan fazla kişiye yüzme öğrettik. Devam ediyoruz. Bursa'da 110 bin kişi bu kapsamda yüzme öğrendi. Bunun ismi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki spor devrimidir, tesis devrimidir" dedi.

GENÇLER TÜRKİYE YÜZYILI'NA HAZIR
KASAPOĞLU, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Osmangazi Belediyesince yapılan Osmangazi Atletizm Salonu'nun açılışında yaptığı konuşmada da bu tesisin Avrupa'nın en nitelikli komplekslerinden olduğunu söyledi. Türkiye'deki en modern iki atletizm salonundan biri olan tesiste şampiyonların yetişeceğini vurgulayan Kasapoğlu, "Sevgili gençler, artık Türkiye'nin imkânları, daha büyük hedeflere uzanmanın imkânlarıdır. O yüzden karşımda Türkiye Yüzyılı'na hazır bir gençlik görüyorum" dedi.

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