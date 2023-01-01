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Giriş Tarihi: 1.1.2023

Dünya’da 1 yılın özeti

Dünya’da 1 yılın özeti
Rusya'ya tarihi yaptırım
Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından UEFA, 2 Mayıs'ta Rus kulüplerini uluslararası müsabakalardan men etti. Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich, kulübü devretmek zorunda kaldı.

Avrupa'nın devi Real Madrid oldu
Şampiyonlar Ligi finalinde Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, İngiliz temsilcisi Liverpool'u 1-0 devirerek 28 Mayıs'ta kupayı 8. defa müzesine götürme başarısı gösterdi.

Ekselansları raketini astı
Tenisin efsane ismi Roger Federer, 24 Eylül'de ezeli rakibi ve yakın dostu Rafael Nadal ile birlikte çıktığı maçla 24 yıllık kariyerini noktaladı.

Altın top Benzema'ya
Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülü, 16 Ekim 2022'de Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema'ya gitti.

Arjantin 36 yıl sonra şampiyon
Katar'daki Dünya Kupası'nda Fransa'yı yenen Messi'nin önderliğindeki Arjantin, 18 Aralık'ta tam 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı aldı.

Kral Pele veda etti
Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Brezilyalı efsane Pele, 82 yaşında 29 Aralık'da hayatını kaybetti. Pele 3 kez Dünya Kupası'nı kazanan ilk oyuncu unvanını elinde tutuyor.

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