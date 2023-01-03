Haber turu

Kanarya İzmir'deGuduric'le uçtu
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 76-71 mağlup edip liderliğini sürdürdü. Toplam 19 sayıkaydeden Guduric'in üçlüklerinin damga vurduğu mücadelede sarı-lacivertlilere Motley 15,Edwards da 11 sayıyla katkı verdi. Günün diğer maçında da F.E. Bursaspor, Beşiktaş Emlakjet'i 88-74 yendi.
Madalya içinkoruma köpeği!
KATAR'DAKI Dünya Kupası'nın tartışmalı ismi Arjantin kalecisi Emiliano Martinez yine yaptığı ile olay oldu. 30 yaşındaki file bekçisi, madalyasını korumak için 25 bin Euro'yaözel eğitimli birköpek satın aldı.
Ömer Faruk BeyazStuttgart'a döndü
F.BAHÇE'DEN geçen sezon ayrılıp Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'ın düşüşü sürüyor. Kiralık olarak Bundesliga 2 ekibi Magdeburg'da ter döken oyuncunun sözleşmesi feshedildi. Kulüpte sadece 69dakika şans bulan oyuncu için açıklama yapan sportif direktör Otmar Schork, "Bu ayrılık, daha fazla süre almak isteyen Ömer'in talebi üzerine gerçekleşti" dedi.