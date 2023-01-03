Haber turu

TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 76-71 mağlup edip liderliğini sürdürdü.üçlüklerinin damga vurduğu mücadelede sarı-lacivertlilerekatkı verdi. Günün diğer maçında da F.E. Bursaspor, Beşiktaş Emlakjet'i 88-74 yendi.KATAR'DAKI Dünya Kupası'nın tartışmalı ismi Arjantin kalecisi Emiliano Martinez yine yaptığı ile olay oldu. 30 yaşındaki file bekçisi, madalyasını korumak içinF.BAHÇE'DEN geçen sezon ayrılıp Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'ın düşüşü sürüyor. Kiralık olarak Bundesliga 2 ekibi Magdeburg'da ter döken oyuncunun sözleşmesi feshedildi.oyuncu için açıklama yapan sportif direktör Otmar Schork, "Bu ayrılık, daha fazla süre almak isteyen Ömer'in talebi üzerine gerçekleşti" dedi.