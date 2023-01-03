NFL maçında kalbi duran Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin’in kalbi durdu!

Bills takımından yapılan açıklamada, maçta girdiği ikili mücadelenin ardından yere yığılan 24 yaşındaki Hamlin'in kalbinin durduğu belirtildi. Hamlin'in kalp atışlarının, sağlık görevlileri tarafından saha içinde yapılan kalp masajıyla geri getirildiği ifade edildi. Sonrasında hastaneye kaldırılan ABD'li oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.