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Giriş Tarihi: 3.1.2023 11:59 Son Güncelleme: 3.1.2023 12:03

NFL maçında kalbi duran Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin'in kalbi durdu!

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NFL maçında kalbi duran Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin’in kalbi durdu!

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Cincinnati Bengals ile oynanan karşılaşmada yere yığılan Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin'in sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı. Damar Hamlin, maçın ilk çeyreğinde Bengals oyuncusu Tee Higgins ile ikili mücadeleye girmişti. Mücadelenin ardından ayağa kalkan ABD'li oyuncu, kısa süre sonra yere yığılmıştı.

Bills takımından yapılan açıklamada, maçta girdiği ikili mücadelenin ardından yere yığılan 24 yaşındaki Hamlin'in kalbinin durduğu belirtildi. Hamlin'in kalp atışlarının, sağlık görevlileri tarafından saha içinde yapılan kalp masajıyla geri getirildiği ifade edildi. Sonrasında hastaneye kaldırılan ABD'li oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Damar Hamlin, maçın ilk çeyreğinde Bengals oyuncusu Tee Higgins ile ikili mücadeleye girmişti. Mücadelenin ardından ayağa kalkan ABD'li oyuncu, kısa süre sonra yere yığılmıştı.

Saha içinde yaklaşık 15 dakika müdahalede bulunulan Hamlin, daha sonra hastaneye kaldırılmıştı. Ev sahibi Bengals'ın 7-3 üstünlüğüyle sürerken yarıda kalan karşılaşmanın ertelendiği duyurulmuştu.

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NFL maçında kalbi duran Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin'in kalbi durdu!
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