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Giriş Tarihi: 5.1.2023

Kemer, Cengızhan’a geri verilmeli

Kemer, Cengızhan’a geri verilmeli

Geçen yıl Cengizhan Şimşek’in finalde yendiği Başpehlivan Orhan Okulu, “Cezası varsa bundan sonra uygulanabilir ama kemer alınmamalıydı” dedi

Kırpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in derecelerinin elinden alınması üzerine Antalyalı başpehlivanlar, bu kararın yanlış olduğunu savundu. Şimşek'in geçen yıl finalde yendiği eski başpehlivan Orhan Okulu, "Cezası varsa önceden uygulanmalıydı. Kontrolleri temiz çıktı. Önemli rakipleri yenerek başpehlivan oldu. Kemer Cengizhan'a verilmeli. Cezası varsa sonra uygulanabilir ama kemer alınmamalıydı" ifadesini kullandı. Şimşek'e yarı finalde kaybeden İsmail Balaban da, "Ceza şimdi ortaya çıkmış. Yapacak bir şey yok. Kim bu cezayı görmezden geldiyse, güreşmesine müsaade ettiyse, bunlar cezalıdır" diye konuştu. Kırkpınar başpehlivanlarından Osman Aynur ise "Cengizhan'ın hakkı yenmiştir. Yazık olmuştur. Şampiyonluğuna gölge düştü ve maalesef kemeri elinden alındı" dedi.

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Kemer, Cengızhan’a geri verilmeli
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