Kemer, Cengızhan’a geri verilmeli

Geçen yıl Cengizhan Şimşek’in finalde yendiği Başpehlivan Orhan Okulu, “Cezası varsa bundan sonra uygulanabilir ama kemer alınmamalıydı” dedi
Kırpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in derecelerinin elinden alınması üzerine Antalyalı başpehlivanlar, bu kararın yanlış olduğunu savundu. Şimşek'in geçen yıl finalde yendiği eski başpehlivan Orhan Okulu, "Cezası varsa önceden uygulanmalıydı.Kontrolleri temizçıktı. Önemli rakipleri yenerekbaşpehlivanoldu. KemerCengizhan'averilmeli. Cezasıvarsa sonrauygulanabilirama kemer alınmamalıydı" ifadesini kullandı. Şimşek'e yarı finalde kaybeden İsmail Balaban da, "Ceza şimdi ortayaçıkmış. Yapacak bir şeyyok. Kim bu cezayı görmezdengeldiyse, güreşmesinemüsaade ettiyse, bunlar cezalıdır" diye konuştu. Kırkpınar başpehlivanlarından Osman Aynur ise "Cengizhan'ın hakkıyenmiştir. Yazık olmuştur.Şampiyonluğuna gölge düştüve maalesef kemeri elindenalındı" dedi.