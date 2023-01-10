Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri NFL maçında kalbi duran Damar Hamlin taburcu edildi
Giriş Tarihi: 10.1.2023 14:08

NFL maçında kalbi duran Damar Hamlin taburcu edildi

AA
NFL maçında kalbi duran Damar Hamlin taburcu edildi

Amerikan Futbol Ligi'nde maç esnasında kalbi durduğu için hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki oyuncu Damar Hamlin taburcu edildi.

NFL'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Damar Hamlin'in hastaneden taburcu edildiğini ve Buffalo'ya döndüğünü paylaşmaktan heyecan ve gurur duyuyoruz" açıklamasını yaptı. Hamlin ise yaptığı paylaşımda, "Bugün kalbimde büyük bir sevgiyle Buffalo'daki evine gittim" ifadelerini kullandı.

Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin, geçen hafta oynanan maçın ilk çeyreğinde Bengals oyuncusu Tee Higgins ile ikili mücadeleye girmişti. Mücadelenin ardından ayağa kalkan ABD'li oyuncu, kısa süre sonra yere yığılmıştı. Saha içinde yaklaşık 15 dakika müdahalede bulunulan Hamlin, daha sonra hastaneye kaldırılmıştı. Ev sahibi Bengals'ın 7-3 üstünlüğüyle sürerken yarıda kalan karşılaşmanın ertelendiği duyurulmuştu.

Sezon boyunca takımında iyi bir performans çizen sporcu, Pittsburgh Üniversitesi'nde kolej futbolu oynamış ve 2021'de Bills tarafından takıma seçilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklama! İşte Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları
Son dakika: Bahçeli'den "Sinan Ateş" açıklaması: Cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor
SON DAKİKA: Aslı Baykal ve Mehmet Sevigen sabah.com.tr'ye konuştu! Ataç Baykal'ın mektubuna sert tepki: Deniz Baykal'a yapılanı oğlu unutmuş
Alman medyasından Türkiye'ye övgü: Kendi savunma sanayisini kuruyorlar
Bayraktar DİHA nefes kesti! 8 bin feet irtifada başarılı test
SON DAKİKA: Ege'de deprem! İzmir ve çevresinde şiddetli hissedildi...
Washington Post’un Erdoğan korkusu
SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan 2. el konutlar için kampanya açıklaması! Dikkat çeken kredi mesajı
Oraya gidiyorlar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
NFL maçında kalbi duran Damar Hamlin taburcu edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA