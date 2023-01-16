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Giriş Tarihi: 16.1.2023

Furkan Akar tarihe geçti

Furkan Akar tarihe geçti
2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda milli sporcumuz Furkan Akar, tarihi bir başarıya imza attı. Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen turnuvanın 1000 metre finalinde Akar, 1.37.780'lik derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu. Bronz elde eden 20 yaşındaki sporcumuz, Türkiye'ye bu alanda ilk madalyasını kazandırdı. Yarışı Belçika'dan Stijn Desmet 1.27.652'lik derecesiyle birinci, Hollanda'dan Jens van't Wout ise 1.27.785 ile ikinci sırada bitirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, "Tarihi başarı elde eden Furkan Akar'ı yürekten kutluyorum" mesajıyla Furkan'ı tebrik etti.

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Furkan Akar tarihe geçti
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