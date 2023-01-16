Furkan Akar tarihe geçti

2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda milli sporcumuz Furkan Akar, tarihi bir başarıya imza attı. Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen turnuvanın 1000 metre finalindeAkar, 1.37.780'likderecesiyle Avrupa üçüncüsüoldu. Bronz elde eden 20 yaşındaki sporcumuz, Türkiye'ye bu alanda ilk madalyasını kazandırdı. Yarışı Belçika'dan Stijn Desmet 1.27.652'lik derecesiyle birinci, Hollanda'dan Jens van't Wout ise 1.27.785 ile ikinci sırada bitirdi. Gençlik ve Spor BakanıMehmet Muharrem Kasapoğlu da, "Tarihi başarı elde eden Furkan Akar'ı yürekten kutluyorum" mesajıyla Furkan'ı tebrik etti.