Furkan Akar tarihe geçti

023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda milli sporcumuz Furkan Akar, tarihi bir başarıya imza attı. Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen turnuvanınBronz elde eden 20 yaşındaki sporcumuz, Türkiye'ye bu alanda ilk madalyasını kazandırdı. Yarışı Belçika'dan Stijn Desmet 1.27.652'lik derecesiyle birinci, Hollanda'dan Jens van't Wout ise 1.27.785 ile ikinci sırada bitirdi."Tarihi başarı elde eden Furkan Akar'ı yürekten kutluyorum" mesajıyla Furkan'ı tebrik etti.