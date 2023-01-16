Haber hattı

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Giriş Tarihi: 16.1.2023

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DİŞİ ASLANLAR KANARYA'YI DEVİRDİ
KADINLAR Futbol Ligi'nde ezeli rekabette gülen G.Saray oldu: 2-0. Maça iyi başlayan taraf olan G.Saray, baskısının ödülünü 45+3'te aldı. Yağmur Uraz'ın golü ile sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti. İkinci yarı F.Bahçe de ataklarını sıklaştırırken Aslan, 62'de Ebru Topçu ile skoru 2-0'a getirip rakibinin direncini kırdı. Bu sonuçla G.Saray 30 puana yükselirken F.Bahçe 22 puanda kaldı. Ligde B Grubu'nda liderlik koltuğunda 31 puanla Ankara BB bulunurken G.Saray 2, F.Bahçe ise 3. sırada yer alıyor.

F.BAHÇE BEKO'DAN BURSA'YA 16 SAYI FARK
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son hafta karşılaşmasında F.Bahçe Beko, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u devirmeyi başardı: 100-84. İlk çeyreği 22-20 önde kapatan sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 58-43 ile girdi. İkinci devreye de iyi başlayan Kanarya 80-60 ile son bölüme başlarken karşılaşmadan da 100-84'lük zaferle ayrıldı. Hayes ve Wilbekin 17 sayı ile takımının en skorer isimleri olmayı başardı. Diğer sonuçlar: Manisa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Nef: 85-72, Darüşşafaka-Gaziantep Basket: 78-74

LİDER HALKBANK'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında lider Halkbank, konuk ettiği TÜRŞAD'ı 3-1 mağlup edip üst üste 4. zaferini aldı. Halkbank'ın Hollandalı pasör çaprazı Nimir Abdel-Aziz 34 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Diğer sonuçlar: Global Connect Travel BVİ-G.Saray HDI Sigorta: 1-3, Aydın BŞB-THY: 3-1, Tokat Plevne-Arkas: 0-3, Ziraat Bankart-Develi Bld: 3-1, Manas Enerji Hatay BŞB-Spor Toto: 0-3, F.Bahçe HDI Sigorta- Bursa BŞB: 3-1. Misli.com Sultanlar Ligi'nde ise Aydın BŞB, THY'yi 3-1 yendi.

MADRİD'İ BARÇALADI SÜPER KUPA'YI ALDI
SUUDI Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-1 mağlup etti. Barça ilk yarıyı Gavi ve Lewandowski'nin golleriyle 2-0 önde kapattı. Pedri durumu 3-0'a getirirken Benzema'nın golü sadece tabelayı değiştirdi: 3-1. Barcelona, 14 kezle bu kupayı en çok alan takım olmaya devam etti. Teknik direktör Xavi de Katalan ekibinin başındaki ilk kupasını kazandı.

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