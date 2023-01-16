Haber hattı

KADINLAR Futbol Ligi'nde ezeli rekabette gülen G.Saray oldu: 2-0. Maça iyi başlayan taraf olan G.Saray, baskısının ödülünü 45+3'te aldı.İkinci yarı F.Bahçe de ataklarını sıklaştırırken Aslan,Bu sonuçla G.Saray 30 puana yükselirken F.Bahçe 22 puanda kaldı. Ligde B Grubu'nda liderlik koltuğunda 31 puanla Ankara BB bulunurken G.Saray 2, F.Bahçe ise 3. sırada yer alıyor.TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son hafta karşılaşmasında F.Bahçe Beko, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u devirmeyi başardı:İlk çeyreğiönde kapatan sarı-lacivertliler, soyunma odasına daile girdi. İkinci devreye de iyi başlayan Kanaryaile son bölüme başlarken karşılaşmadan dazaferle ayrıldı. Hayes ve Wilbekin 17 sayı ile takımının en skorer isimleri olmayı başardı.Manisa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Nef: 85-72, Darüşşafaka-Gaziantep Basket: 78-74VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında lider Halkbank, konuk ettiği TÜRŞAD'ı 3-1 mağlup edip üst üste 4. zaferini aldı.Diğer sonuçlar: Global Connect Travel BVİ-G.Saray HDI Sigorta: 1-3, Aydın BŞB-THY: 3-1, Tokat Plevne-Arkas: 0-3, Ziraat Bankart-Develi Bld: 3-1, Manas Enerji Hatay BŞB-Spor Toto: 0-3, F.Bahçe HDI Sigorta- Bursa BŞB: 3-1.SUUDI Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-1 mağlup etti. Barça ilk yarıyıve'nin golleriyle 2-0 önde kapattı.durumu 3-0'a getirirken Benzema'nın golü sadece tabelayı değiştirdi: 3-1. Barcelona, 14 kezle bu kupayı en çok alan takım olmaya devam etti. Teknik direktör Xavi de Katalan ekibinin başındaki ilk kupasını kazandı.