Polonya’da tarih yazan Furkan ABD’de yarışacak

AVRUPA Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası 1000 metre yarışını 3. bitiren ve bronz alan Furkan Akar, ABD'dedüzenlenecekDünyaÜniversiteKış Oyunları'na(Universiade) katılacak. Milli sporcumuz, Polonya'daki şampiyonada madalya kazanan ilk Türk olarak tarihe geçmişti. Furkan Akar, New York'ta 22 Ocak'a kadar sürecek Lake Placid 2023 FISU Oyunları'nda mücadele etmek üzere bugün ABD'ye gidecek. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, "Furkan'danDünya Üniversite KışOyunları'nda daderece bekliyoruz.ABD dönüşündeçifte mutlulukyaşamak istiyoruz" diye konuştu.