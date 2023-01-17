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Giriş Tarihi: 17.1.2023

Polonya’da tarih yazan Furkan ABD’de yarışacak

Polonya’da tarih yazan Furkan ABD’de yarışacak
AVRUPA Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası 1000 metre yarışını 3. bitiren ve bronz alan Furkan Akar, ABD'de düzenlenecek Dünya Üniversite Kış Oyunları'na (Universiade) katılacak. Milli sporcumuz, Polonya'daki şampiyonada madalya kazanan ilk Türk olarak tarihe geçmişti. Furkan Akar, New York'ta 22 Ocak'a kadar sürecek Lake Placid 2023 FISU Oyunları'nda mücadele etmek üzere bugün ABD'ye gidecek. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, "Furkan'dan Dünya Üniversite Kış Oyunları'nda da derece bekliyoruz. ABD dönüşünde çifte mutluluk yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

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Polonya’da tarih yazan Furkan ABD’de yarışacak
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