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Giriş Tarihi: 26.1.2023

‘Bu gençler yarın sultan olacak’

‘Bu gençler yarın sultan olacak’

Bakan Kasapoğlu ve Guidetti, Türkiye yarı finallerine yükselen Kars’ın Dikme köyünden kız voleybol takımıyla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile VakıfBank Başantrenörü Guidetti, Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanan Kars'ın Dikme köyünden kız voleybol takımıyla bir araya geldi. İstanbul'da VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleşen buluşmaya sarı-siyahlı kulübün başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ve voleybolcular Gabi ile Zehra Güneş de katıldı. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin sporda marka bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Bu çıtayı yarınlara taşıyacağız" dedi. Kars'tan gelen genç sporcuların, Guidetti ile birkaç gündür antrenman yaptığını da belirten Kasapoğlu, "Bu gençler bizi yarınların sultanları olarak temsil edecek. Amacımız genç nüfusun umudunu büyütmek" ifadelerini kullandı.

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