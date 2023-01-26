‘Bu gençler yarın sultan olacak’

ençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile VakıfBank Başantrenörü Guidetti, Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanan Kars'ın Dikme köyünden kız voleybol takımıyla bir araya geldi. İstanbul'da VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleşen buluşmayade katıldı. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin sporda marka bir ülke olduğunu vurgulayarak,dedi. Kars'tan gelen genç sporcuların, Guidetti ile birkaç gündür antrenman yaptığını da belirten Kasapoğlu, "Bu gençler bizi yarınların sultanları olarak temsil edecek. Amacımız genç nüfusun umudunu büyütmek" ifadelerini kullandı.