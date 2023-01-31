Michael Jordan’ın, Nike ile milyon dolarlık sponsorluk anlaşması film oluyor

Nike'ın eski yöneticisi Sonny Vaccarro'nun hayatını işleyecek olan film, efsane basketbol oyuncusu Michael Jordan'ın Nike ile yaptığı milyon dolarlık anlaşmayı konu alacak. Film projesinde Ben Affleck ve Matt Damon gibi ünlü isimlerde yer alacak.

Pek çok NBA hayranı için Michael Jordan (59), tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak kabul ediliyor.

Eski süperstar, Chicago Bulls ile geçirdiği 13 yılda altı NBA şampiyonluğu kazandı.

Spor markası "Nike" ile olan işbirliği, neredeyse NBA kariyeri kadar efsanevi oldu. Nike 1980'lerde, o zamanki NBA çaylağı ile çalışmaya karar verdi. İlk şüphelere rağmen, onlarca yıllık ve inanılmaz derecede kazançlı bir işbirliğine dönüştü.

Yeni film "AIR", sponsorluk anlaşmasının nasıl yapıldığını ve eski Nike Yöneticisi Sonny Vaccaro'nun Jordan'ı marka konusunda nasıl ikna etmeyi başardığını anlatıyor.

Hollywood yıldızları Ben Affleck (50) ve Matt Damon (52), Nike ve Michael Jordan arasındaki ikonik anlaşmanın ardındaki hikayeyi beyaz perdeye taşıyor. Filmin vizyona girmesinden önce Ben Affleck, "Hayatımızın en yaratıcı ve kişisel deneyimiydi" dedi.

FİLM NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Jordan hayranlarının uzun süre beklemesine gerek kalmayacak. Resmi sinema gösterimi 5 Nisan'da gerçekleşecek.

Oyuncu kadrosu açısından da film daha vizyona girmeden dikkatleri üzerine çekiyor. Senarist Ben Affleck, Nike'ın kurucusu Phil Knight'ı oynayacak.

Matt Damon, Sonny Vaccaro'yu canlandırıyor. Deloris Jordan rolünde Viola Davis, Rob Strasser rolünde Jason Bateman, Howard White rolünde Chris Tucker ve James Jordan rolünde Julius Tennon ile şimdiden heyecanlanmak için nedenler var.