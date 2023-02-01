ANKARAGÜCÜ'NÜN kaptanı Tolga Ciğerci, Bundesliga ekibi Hertha Berlin'e transfer oldu. Sarı-lacivertliler, sezon başında bonservis ödemeden aldığı 30 yaşındaki oyuncu için Alman ekibinden 350 bin Euro kazanacak.Hertha Berlin ligde kalırsa Ankaragücü'nün kasasına 150 bin Euro daha girecek. Tecrübeli ön libero bu sezon 17 resmi maçta 1551 dakika forma giyerken 2 gol-3 asistle oynadı.DÜNYANIN en büyük spor kulüplerinden Barcelona, stadı Spotify Nou Camp'ın yenilenmesi işi için Limak ile kontrat imzaladı. Haziran ayında başlayacak yenileme çalışmaları 3 yıl içinde tamamlanacak. Sözleşmeye Barcelona adına Kulüp Başkanı Joan Laporta imza koyarken, Limak adına ise imzayı Nihat Özdemir attı. Özdemir,diye konuştu.SÜPER Lig'de zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya'nın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Eden Karzev'i renklerine bağladı.oyuncunun kulübüne 2.3 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı. Karzev bu sezon takımı ile 21 resmi maçta 1841 dakika süre aldı. 2 gol atarken bir de asist yaptı.SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Aliou Traore'yi renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Traore ile 1 yılı kulüp opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Bir dönemFransız oyuncu, 2021'de İtalya'nın Parma ekibine transfer olurken, sezon başında bir başka İtalyan takımı Frosinone'nin kadrosuna dahil oldu.İLAÇ sektörünün lider firması Abdi İbrahim, ana sponsoru olduğu milli yüzücü Emre Sakcı'nınSakcı'nın hayatındaki kilometre taşlarından ilham alınıp hazırlanankoleksiyonundan elde edilecek gelir, ilk sene Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na (KAÇUV), sonra ise Abdi İbrahim Vakfı'na bağışlanacak.