Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Anadolu Efes’ten Zalgiris’e geçit yok
Giriş Tarihi: 2.2.2023

Anadolu Efes’ten Zalgiris’e geçit yok

Anadolu Efes’ten Zalgiris’e geçit yok
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris takımını 80-70 yendi. Lacivert-beyazlılar, turnuvada bu sezon 11. galibiyetini aldı. Mücadelenin ilk çeyreği 16-16 eşitlik ile geçilirken, üstünlüğü eline alan Efes, soyunma odasına 38-28 önde girdi. İkinci yarıda rakibinin geri dönmesine izin vermeyen temsilcimiz, sahasından zaferle ayrıldı. Efes'te Will Clyburn 19 sayıyla müsabakanın en skorer ismi oldu.

Joana Sanz Alves'ten boşanıyor
CINSEL saldırı suçlamasıyla tutuklanan Barcelona'nın eski futbolcusu Dani Alves'e bir darbe de eşi vurdu. 39 yaşındaki Brezilyalı'nın, 2017'de dünyaevine girdiği eşi Joana Sanz, 6 yıllık ilişkisini bitirmek için avukatına vekâlet verdi. Sanz, eşini cezaevinde ziyaret edip görüşmek istedi ancak Alves görüşmeyi reddetti. Bunun üzerine Sanz, boşanma kararı aldı. Alves ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldıran 29 yaşındaki güzel model, tutuklamaya dair herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Hakim Ziyech'te yanlış evrak krizi
PARIS Saint-Germain'in Hakim Ziyech transferi, belgelerin zamanında gönderilmemesi sonucu iptal oldu. Fransız ekibi, Faslı yıldızı kadrosuna katmak için Chelsea'den ilgili evrakları istedi ancak İngiliz devi, Enzo Fernandez transferini yetiştirmeye çalışırken arka arkaya 2 kez yanlış belge gönderdi. Son evrak doğru ulaşmasına rağmen tranfer süresi bitti ve skandalın ardından Ziyech'in PSG'ye katılma hayali, suya düştü. Fransa Futbol Federasyonu'na başvuran Paris ekibi; problemin kendilerinden kaynaklanmadığını ifade edip, ek zaman istese de başvurusu kabul görmedi.

Beşiktaş maçı için 4 Eylül'e onay çıktı
DEMIR Grup Sivasspor, cumartesi günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadı'nın bakım çalışmaları devam ederken TFF denetçisi Hakan Cemal Aydın, zemini inceledi. Çimleri kontrol eden Aydın, bazı ölçümler yaptı. İnceleme sırasında Sivasspor Asbaşkanı Faruk Taşseten ile kulüp yöneticileri de hazır bulundu. TFF yetkilileri, zemininin müsabaka oynamaya elverişli olduğu yönünde karar verdiği bildirildi. Yiğidolar, 21. haftada Adana Demirspor maçını Yeni Malatya Stadyumu'nda yapmıştı.

Vakıf&Getir iş birliği
TÜRKIYE Basketbol ve Voleybol Milli Takımları'nın resmi sponsoru Getir su markası Kuzeyden, yaptığı iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Voleybolda 5 kez CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 4 kez de FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu bulunan VakıfBank Spor Kulübü'nün yeni destekçisi oldu. Türk sporunun yanında olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "Getir olarak 3 kıtada, 9 ülkede hizmet veriyoruz. VakıfBank da voleybolda bir dünya markası. İmzaladığımız bu sponsorluktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul Havalimanı için "Dünyanın en iyisidir" diyen ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyada linç edildi
Son dakika! Başkan Erdoğan: Menderes'i astılar şimdi sloganını çalıyorlar
Bolu Dağı Tüneli’ndeki kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Acı haber geldi: İstanbul yolu kapandı!
SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu "Ben Kemal geliyorum" demişti! CHP'li Tanrıkulu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
Cezaevlerinde kapsamlı değişiklik
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Afyonkarahisar Dinar'da korkutan deprem
Almanya'da çocuklara eşcinsellik dayatması!
Son dakika haberi: Galatasaray geriden geldi 3 puanı kaptı! Icardi yıldızlaştı Aslan güldü...
N’aber muhafazakâr
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes’ten Zalgiris’e geçit yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA