Anadolu Efes’ten Zalgiris’e geçit yok

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris takımını 80-70 yendi. Lacivert-beyazlılar, turnuvada bu sezon 11. galibiyetini aldı. Mücadelenin ilk çeyreği 16-16 eşitlik ile geçilirken, üstünlüğü eline alan Efes, soyunma odasına 38-28 önde girdi. İkinci yarıda rakibinin geri dönmesine izin vermeyen temsilcimiz, sahasından zaferle ayrıldı. Efes'te Will Clyburn19 sayıyla müsabakanın enskorer ismi oldu.
Joana SanzAlves'tenboşanıyor
CINSEL saldırı suçlamasıyla tutuklanan Barcelona'nın eski futbolcusu Dani Alves'e bir darbede eşi vurdu. 39 yaşındaki Brezilyalı'nın, 2017'de dünyaevine girdiği eşi Joana Sanz, 6 yıllık ilişkisinibitirmek için avukatınavekâlet verdi. Sanz, eşini cezaevinde ziyaret edip görüşmek istedi ancak Alves görüşmeyi reddetti. Bunun üzerine Sanz, boşanma kararı aldı. Alves ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldıran 29 yaşındaki güzel model,tutuklamaya dair herhangibir açıklama yapmamıştı.
Hakim Ziyech'teyanlış evrak krizi
PARIS Saint-Germain'in Hakim Ziyech transferi, belgelerin zamanında gönderilmemesisonucu iptal oldu. Fransız ekibi, Faslı yıldızı kadrosuna katmak için Chelsea'den ilgili evrakları istedi ancak İngiliz devi,Enzo Fernandeztransferini yetiştirmeyeçalışırkenarka arkaya2 kez yanlışbelge gönderdi. Son evrak doğru ulaşmasına rağmen tranfer süresi bitti ve skandalın ardındanZiyech'in PSG'ye katılmahayali, suya düştü. Fransa Futbol Federasyonu'na başvuran Paris ekibi; problemin kendilerinden kaynaklanmadığını ifade edip, ek zaman istese de başvurusu kabul görmedi.
Beşiktaş maçı için4 Eylül'e onay çıktı
DEMIR Grup Sivasspor, cumartesi günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadı'nın bakım çalışmaları devam ederken TFF denetçisi Hakan Cemal Aydın, zemini inceledi. Çimleri kontrol eden Aydın, bazı ölçümler yaptı. İnceleme sırasında Sivasspor Asbaşkanı Faruk Taşseten ile kulüp yöneticileri de hazır bulundu. TFF yetkilileri, zeminininmüsabaka oynamayaelverişli olduğu yönündekarar verdiği bildirildi. Yiğidolar, 21. haftada Adana Demirspor maçını Yeni Malatya Stadyumu'nda yapmıştı.
Vakıf&Getir iş birliği
TÜRKIYE Basketbol ve Voleybol Milli Takımları'nın resmi sponsoru Getir su markası Kuzeyden, yaptığı iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Voleybolda 5 kez CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 4 kez de FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu bulunan VakıfBank SporKulübü'nün yeni destekçisioldu. Türk sporunun yanında olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "Getir olarak3 kıtada, 9 ülkede hizmetveriyoruz. VakıfBankda voleybolda bir dünyamarkası. İmzaladığımız busponsorluktan mutlulukduyuyoruz" diye konuştu.