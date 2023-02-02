Anadolu Efes’ten Zalgiris’e geçit yok

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris takımını 80-70 yendi. Lacivert-beyazlılar, turnuvada bu sezon 11. galibiyetini aldı. Mücadelenin ilk çeyreği 16-16 eşitlik ile geçilirken, üstünlüğü eline alan Efes, soyunma odasına 38-28 önde girdi. İkinci yarıda rakibinin geri dönmesine izin vermeyen temsilcimiz, sahasından zaferle ayrıldı.CINSEL saldırı suçlamasıyla tutuklanan Barcelona'nın eski futbolcusu39 yaşındaki Brezilyalı'nın, 2017'de dünyaevine girdiği eşiSanz, eşini cezaevinde ziyaret edip görüşmek istedi ancak Alves görüşmeyi reddetti. Bunun üzerine Sanz, boşanma kararı aldı. Alves ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldıranPARIS Saint-Germain'in Hakim Ziyech transferi, belgelerinFransız ekibi, Faslı yıldızı kadrosuna katmak için Chelsea'den ilgili evrakları istedi ancakSon evrak doğru ulaşmasına rağmen tranfer süresi bitti veFransa Futbol Federasyonu'na başvuran Paris ekibi; problemin kendilerinden kaynaklanmadığını ifade edip, ek zaman istese de başvurusu kabul görmedi.DEMIR Grup Sivasspor, cumartesi günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadı'nın bakım çalışmaları devam ederken TFF denetçisi Hakan Cemal Aydın, zemini inceledi. Çimleri kontrol eden Aydın, bazı ölçümler yaptı. İnceleme sırasında Sivasspor Asbaşkanı Faruk Taşseten ile kulüp yöneticileri de hazır bulundu.Yiğidolar, 21. haftada Adana Demirspor maçını Yeni Malatya Stadyumu'nda yapmıştı.TÜRKIYE Basketbol ve Voleybol Milli Takımları'nın resmi sponsoru Getir su markası Kuzeyden, yaptığı iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Voleybolda 5 kez CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 4 kez de FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu bulunanTürk sporunun yanında olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek,diye konuştu.