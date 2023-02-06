Haber hattı

MISLI.COM Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, sahasında karşılaştığı VakıfBank'ı set vermeden 3-0 yenerek ligde 13. galibiyetini aldı. Üst üste 3. zaferini kazanan sarı-lacivertliler, maça etkili başladı. Vakıf'ın üst üste yaptığı hataları iyi değerlendirenF.Bahçe, ikinci bölümde de rakibini Fedorovtseva'nın bloklarıyla püskürtüp skoru 2-0 yaptı. VakıfBank, 3. sette Egonu ve Bajema'nın sayılarıyla maça tutunmaya çalışsa da sarı-lacivertliler, Fede ve Vargas ile farkını ortaya koydu.İTALYA'DA durdurulamaz bir takım haline gelen ve Serie A'da açık ara lider olan Napoli, deplasmanda Spezia'yı 3-0 ile geçerek 21. maçında 18. galibiyetini elde etti. Çizme ekibi, bu sezon dikkat çeken bir performansa imza atan5 dakika araylaŞampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerleyen İtalyan ekibi, puanını 56 yaptı.TÜRKIYE Basketbol Süper Ligi'nde Ayos Konyaspor'a konuk olanİlk yarıyı 10 sayı farkla (32-22) önde bitiren sarı-lacivertlilerin, devre sonrasında ritmi düştü. 3 ve 4. periyotlarda F.Bahçe'ye üstünlük kuran Konya, son 5 saniyeye 61-60 önde girdi. Ancak son atakta topu yarı sahaya taşıyanDiğer sonuçlar: Büyükçekmece-Gaziantep: 71-68, F.E. Bursa-Yukatel Merkezefendi Bld.: 95-73.BATI Konferansı'nda Los Angeles Lakers'ın deplasmanda New Orleans Pelicans'a 131-126 yenildiği mücadeledeABD'li yıldızın, 38 bin 387 sayıyla Kerim Abdülcabbar'a ait normal sezonun en skorer NBA oyuncusu olmasına sadece 36 sayı kaldı. 10 maç sonra kazanan Pelicans'ta Ingram 35 sayı, 5 ribauntla maça damgasını vurdu.