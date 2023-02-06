Haber hattı

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Giriş Tarihi: 6.2.2023

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File derbisinde kazanan F.Bahçe
MISLI.COM Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, sahasında karşılaştığı VakıfBank'ı set vermeden 3-0 yenerek ligde 13. galibiyetini aldı. Üst üste 3. zaferini kazanan sarı-lacivertliler, maça etkili başladı. Vakıf'ın üst üste yaptığı hataları iyi değerlendiren Kanarya, Vargas'ın skorer oyunuyla ilk seti 25-20 aldı. F.Bahçe, ikinci bölümde de rakibini Fedorovtseva'nın bloklarıyla püskürtüp skoru 2-0 yaptı. VakıfBank, 3. sette Egonu ve Bajema'nın sayılarıyla maça tutunmaya çalışsa da sarı-lacivertliler, Fede ve Vargas ile farkını ortaya koydu. Gardını düşürmeyen Kanarya, taraftarının da desteğiyle seti 33-31, müsabakayı da 3-0 kazandı. Diğer maçta Aydın, Bolu'yu 3-1 mağlup etti.

Napoli silindir gibi
İTALYA'DA durdurulamaz bir takım haline gelen ve Serie A'da açık ara lider olan Napoli, deplasmanda Spezia'yı 3-0 ile geçerek 21. maçında 18. galibiyetini elde etti. Çizme ekibi, bu sezon dikkat çeken bir performansa imza atan Kvaratskhelia ile 47. dakikada perdeyi açtı. 5 dakika arayla Victor Osimhen 68 ve 73'te Napoli'yi rahatlatan golleri attı. Şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerleyen İtalyan ekibi, puanını 56 yaptı.

Kanarya son nefeste
TÜRKIYE Basketbol Süper Ligi'nde Ayos Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe Beko, son 2 saniyede 62-61 galip geldi. İlk yarıyı 10 sayı farkla (32-22) önde bitiren sarı-lacivertlilerin, devre sonrasında ritmi düştü. 3 ve 4. periyotlarda F.Bahçe'ye üstünlük kuran Konya, son 5 saniyeye 61-60 önde girdi. Ancak son atakta topu yarı sahaya taşıyan Kanarya'da faul yapılan Dyshawn Pierre, iki serbest atışla maçı kazandırdı. Diğer sonuçlar: Büyükçekmece-Gaziantep: 71-68, F.E. Bursa-Yukatel Merkezefendi Bld.: 95-73.

Adım adım rekora
BATI Konferansı'nda Los Angeles Lakers'ın deplasmanda New Orleans Pelicans'a 131-126 yenildiği mücadelede 27 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performans sergileyen LeBron James (38 bin 351), rekora bir adım daha yaklaştı. ABD'li yıldızın, 38 bin 387 sayıyla Kerim Abdülcabbar'a ait normal sezonun en skorer NBA oyuncusu olmasına sadece 36 sayı kaldı. 10 maç sonra kazanan Pelicans'ta Ingram 35 sayı, 5 ribauntla maça damgasını vurdu. Oklahoma, Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston'ı 153-121 yenerken milli pivot, 10 sayı, 4 ribauntla oynadı.

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