Bu trajediden kaçamam

Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, Corriere della Sera'ya deprem gecesini ve neler hissettiğini anlattı. Ümraniye deplasmanı için İstanbul'da olduklarını dile getiren Montella, "Sabaha karşı bütün futbolcularımın telefonu çalmaya başlamış ve depremin şokunu yaşayan eş ve çocuklarının ağlamalarını dinlemişler. Evet biz Adana'dan uzaktaydık. 'Futbolcularımı sakinleştirebilmem çok zordu" şeklinde konuştu. Çocuklarının sürekli kendisini arayıp, İtalya'ya dönmesini istediğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı şöyle devam etti:"Evet ben de evimin sıcaklığını istiyor olabilirim, korkuyor olabilirim fakat Türkiye muhteşem bir ülke. Büyük bir trajedi yaşadılar. Ve şimdi gidersem bu kaçmak olur. Egoist olurum. Adana'da kaldığım otelde yangın çıkmış, insanlar tahliye edilmiş. Yönetimimiz tüm aileleri Antalya'ya götürdü. Futbolcularımız da özel uçakla ailelerinin yanlarına gittiler. Birçoğu evini kaybetti, evleri yıkılmış. Evet hayatta mucizeler var fakat o kadar çok insan hayatını kaybetti ki, kendimi şanslı ilan etmiyorum.