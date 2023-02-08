Mucize kurtuluş

Türkiye'nin yüreğini yakan depremde en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay'dan dün gelen bir haber yüreklere su serpti. 26 saat enkaz altında kalan Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu, büyük çabalar sonrası yaralı olarak çıkarıldı. Hemen hastaneye götürülen 31 yaşındaki futbolcu, tedavi altına alındı. Hatayspor yöneticisi Mustafa Özat, oyuncularının durumuyla ilgili yaptığı açıklamada,dedi.Daha önce Hataysporlu oyunculardankendi imkânlarıyla enkazdan çıkarken,de kurtarılmış ve durumlarının iyi olduğu bildirilmişti. Sportif direktör Taner Savut'u arama çalışmaları ise sürüyor.epremin hemen sonrasında kendi imkânlarıyla enkazdan çıkan Hataysporlu Kerim Alıcı'nın Samsunspor'da oynayan ikiz kardeşi Barış Alıcı, yaşananları anlattı. Kerim'in ufak tefek çizik ve kanamalar dışında önemli bir sağlık probleminin olmadığını belirten Barış,açıklamasını yaptı. Bu arada Yeni Malatyasporlu Barış Başdaş'ın 7.7'lik ilk depremde ikinci kattan atladığı için ayağından ciddi şekilde yaralandığı ancak hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.Kahramanmaraş'ta güreş kulübünde enkaz altında 40'a yakın güreşçinin kaldığı duyurulmuştu. Türkiye Güreş Federasyonu, dün 8 güreşçimizin kurtarıldığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altında kalan güreşçilerimiz için kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar kurtarılan güreşçi sayımız 8'e ulaşmıştır" denildi.MERINOS Voleybol'un 27 yaşındaki smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır'dan acı haber geldi. Çakır ailesi, Kahramanmaraş merkezli depremde göçük altında kalarak hayatını kaybetti.BAL Ligi ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Taner Kahriman, deprem sonrasında vefat etti. Enkaz altında kalan 25 yaşındaki futbolcunun hastanede yaşamını kaybettiği belirtildi. 25 Orduspor FK, eski futbolcuları için başsağlığı mesajı yayımladı. Yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon formamızı giyen Taner Kahriman, İstiklalspor tesislerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalmış, hastanede tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Futbolcumuza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve İstiklalspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.