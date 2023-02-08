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Giriş Tarihi: 8.2.2023

Mucize kurtuluş

Mucize kurtuluş

Yaşanan ilk deprem sonrası Hatay’da enkaz altında kalan Ganalı oyuncu, büyük çabalar sonrası yaralı olarak çıkarıldı. Hatayspor yöneticisi Özat, “Mutluyuz. Hastanede tedavi altına alındı” dedi

Türkiye'nin yüreğini yakan depremde en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay'dan dün gelen bir haber yüreklere su serpti. 26 saat enkaz altında kalan Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu, büyük çabalar sonrası yaralı olarak çıkarıldı. Hemen hastaneye götürülen 31 yaşındaki futbolcu, tedavi altına alındı. Hatayspor yöneticisi Mustafa Özat, oyuncularının durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Christian Atsu şu anda hastanede, tedavisi devam ediyor. Ayağı yaralı ancak şu anda detaylı bilgi veremiyorum. Hayatta olduğu için çok mutluyuz. Taner Savut hocamız için de dua ediyoruz. İnşallah güzel haberler alırız" dedi.

DUALARIMIZ SPORTİF DİREKTÖR TANER SAVUT İLE
Daha önce Hataysporlu oyunculardan Kerim Alıcı kendi imkânlarıyla enkazdan çıkarken, Burak Öksüz, Bertuğ Yıldırım ve Onur Ergün de kurtarılmış ve durumlarının iyi olduğu bildirilmişti. Sportif direktör Taner Savut'u arama çalışmaları ise sürüyor.




KERİM, ALLAH'TAN UYANIKMIŞ
Depremin hemen sonrasında kendi imkânlarıyla enkazdan çıkan Hataysporlu Kerim Alıcı'nın Samsunspor'da oynayan ikiz kardeşi Barış Alıcı, yaşananları anlattı. Kerim'in ufak tefek çizik ve kanamalar dışında önemli bir sağlık probleminin olmadığını belirten Barış, "Gece deprem sırasında Allah'tan uyanıkmış. Deprem anında duvar tam üzerine yıkılırken arada dolap ve masa varmış. Duvar onların üzerine gelmiş. Sonra duvara yumruk atmış ve sağ salim çıkmış. Aynı apartmanda yaşadıkları hocalar ve futbolcular vardı. Onlar da sağ salim çıkmış enkazdan" açıklamasını yaptı. Bu arada Yeni Malatyasporlu Barış Başdaş'ın 7.7'lik ilk depremde ikinci kattan atladığı için ayağından ciddi şekilde yaralandığı ancak hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

8 GÜREŞÇİDEN GÜZEL HABER
Kahramanmaraş'ta güreş kulübünde enkaz altında 40'a yakın güreşçinin kaldığı duyurulmuştu. Türkiye Güreş Federasyonu, dün 8 güreşçimizin kurtarıldığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altında kalan güreşçilerimiz için kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar kurtarılan güreşçi sayımız 8'e ulaşmıştır" denildi.

VOLEYBOL CAMIASI YASTA
MERINOS Voleybol'un 27 yaşındaki smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır'dan acı haber geldi. Çakır ailesi, Kahramanmaraş merkezli depremde göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

TANER KAHRIMAN YÜREKLERİ YAKTI
BAL Ligi ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Taner Kahriman, deprem sonrasında vefat etti. Enkaz altında kalan 25 yaşındaki futbolcunun hastanede yaşamını kaybettiği belirtildi. 25 Orduspor FK, eski futbolcuları için başsağlığı mesajı yayımladı. Yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon formamızı giyen Taner Kahriman, İstiklalspor tesislerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalmış, hastanede tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Futbolcumuza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve İstiklalspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

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