‘Üşüyorum, acıktım’ demeye utanıyoruz

Son olarakgöğsümüzükabartmıştı ŞennurDemir… Yaşanan depremfelaketinin ardındanise ülkenin GüneyDoğu'sunda yaptıklarıylaalkışı hak ediyor.Afet sonrasıBusenaz Sürmenelive Bilge Kağan Kanlıile birlikte soluğuKahramanmaraş'taalan Şennur,Biz de kendisineulaşıp, bu süreçte yaşadıklarınıve duygularını sorduk. İşte anlattıkları:Depreminardından evimde duramadım, arkadaşımın olduğu yer olan, en çabuk gidebileceğim Kahramanmaraş'a geldim.Burası mahşer yeri gibi. Dışarıda dururken 'Üşüyoruz' demeye utanıyoruz, 'Karnımız acıktı' demeye çekiniyoruz. İnsanlara yemek ve çorba dağıtımına yardım ediyorum. Sürekli yardım geliyor.gerçekten çok soğuk. Bizler arabada yatmaya çalışıyoruz, yatabildiğimiz kadar… Her ülkeden kurtarma ekipleri var. Devlet tüm imkânlarıyla burada.. Herkes elinden geleni bir şekilde yapmaya çalışıyor. Zor bir süreç.. İnşallah hep birlikte bu durumun altından kalkacağız. Allah bir daha hiçbir ülkeye böylesi bir felaket yaşatmasın. Burada maalesef çok yakın bir arkadaşımızı kaybettik.Şennur Demir, Dünya Şampiyonası'nda altın alan 5 boksörün imzası olan milli takım formasını depremzedelere bağış amacıyla satışa çıkardırkiye, Mayıs 2022'de Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na ev sahipliği yapmış,Şennur Demir, gelirini depremzedelere bağışlamak için açık artırmaya çıkardıkları formanın hikâyesini şöyle anlattı:Üzerinde 5 milli sporcumuzun imzası olduğu için hepsini tek tek arayarak izin aldım.Bununla insanların yaralarına bir nebze merhem olmayı istedim. Formaya 20 bin TL teklif edildi. Gelen en yüksek rakama satmayı düşünüyoruz."