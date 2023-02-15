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Giriş Tarihi: 15.2.2023

‘Üşüyorum, acıktım’ demeye utanıyoruz

UĞUR ÇEM
‘Üşüyorum, acıktım’ demeye utanıyoruz

"Televizyon başında izlemek yerine elimden geleni yapmak için arkadaşımın da olduğu Kahramanmaraş'a geldim. İnsanlara erzak, çorba dağıtıyoruz." "İlk geldiğimizde burası mahşer yeri gibiydi. Hava çok soğuk. Ama buradaki durumu görünce üşüyorum ya da acıktım demeye utanır durumdayız." "Her ülkeden insan var. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah hep birlikte bu durumun altından kalkacağız. Allah bunu hiçbir ülkeye yaşatmasın."

Son olarak 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda altın madalya alarak göğsümüzü kabartmıştı Şennur Demir… Yaşanan deprem felaketinin ardından ise ülkenin Güney Doğu'sunda yaptıklarıyla alkışı hak ediyor. Afet sonrası Busenaz Sürmeneli ve Bilge Kağan Kanlı ile birlikte soluğu Kahramanmaraş'ta alan Şennur, Dünya Şampiyonası'nda madalya elde eden 5 kadın boksörün imzasının olduğu milli formayı da açık artırmaya çıkardı. Biz de kendisine görüntülü ulaşıp, bu süreçte yaşadıklarını ve duygularını sorduk. İşte anlattıkları:

TELEVİZYONDAN İZLEYEMEZDİM
Depremin ardından evimde duramadım, arkadaşımın olduğu yer olan, en çabuk gidebileceğim Kahramanmaraş'a geldim. Televizyon başında izlemek yerine elimden ne geliyorsa yapmak adına geldim Maraş'a. Oturduğunuz yerde elinizden bir şeyler gelmediğinde çok daha kötü oluyor insan. Burası mahşer yeri gibi. Dışarıda dururken 'Üşüyoruz' demeye utanıyoruz, 'Karnımız acıktı' demeye çekiniyoruz. İnsanlara yemek ve çorba dağıtımına yardım ediyorum. Sürekli yardım geliyor.




HERKES YARDIMA KOŞARAK GELMİŞ
Burası gerçekten çok soğuk. Bizler arabada yatmaya çalışıyoruz, yatabildiğimiz kadar… Her ülkeden kurtarma ekipleri var. Devlet tüm imkânlarıyla burada.. Herkes elinden geleni bir şekilde yapmaya çalışıyor. Zor bir süreç.. İnşallah hep birlikte bu durumun altından kalkacağız. Allah bir daha hiçbir ülkeye böylesi bir felaket yaşatmasın. Burada maalesef çok yakın bir arkadaşımızı kaybettik. Eski boksör ve antrenör Ahmet Avcı'nın cenazesine ulaştık. Kendisini de geçtiğimiz cuma günü defnettik.




ŞAMPİYONLARIN FORMASI ALICISINI BEKLİYOR...
Şennur Demir, Dünya Şampiyonası'nda altın alan 5 boksörün imzası olan milli takım formasını depremzedelere bağış amacıyla satışa çıkardı
Türkiye, Mayıs 2022'de Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na ev sahipliği yapmış, İstanbul'daki organizasyona milli takım 5 altın, 2 bronzla damga vurup, takım halinde şampiyon olmuştu. Şennur Demir, gelirini depremzedelere bağışlamak için açık artırmaya çıkardıkları formanın hikâyesini şöyle anlattı: "Dünya şampiyonu olduğumda sırtıma geçirdiğim formayı dün akşam (önceki gün) satışa çıkardım. Üzerinde 5 milli sporcumuzun imzası olduğu için hepsini tek tek arayarak izin aldım. Normalde Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na hediye etmeyi planlıyordum. Kendisi depremden önce beni çağırmıştı. Ancak ülkece böyle acı bir felaket yaşayınca formayı afetzedelerin yararına çevirmeyi düşündüm. Bununla insanların yaralarına bir nebze merhem olmayı istedim. Formaya 20 bin TL teklif edildi. Gelen en yüksek rakama satmayı düşünüyoruz."

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‘Üşüyorum, acıktım’ demeye utanıyoruz
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