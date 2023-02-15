‘Üşüyorum, acıktım’ demeye utanıyoruz

"Televizyon başında izlemek yerine elimden geleni yapmak için arkadaşımın da olduğu Kahramanmaraş'a geldim. İnsanlara erzak, çorba dağıtıyoruz." "İlk geldiğimizde burası mahşer yeri gibiydi. Hava çok soğuk. Ama buradaki durumu görünce üşüyorum ya da acıktım demeye utanır durumdayız." "Her ülkeden insan var. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah hep birlikte bu durumun altından kalkacağız. Allah bunu hiçbir ülkeye yaşatmasın."
Son olarak 2022 yılındaİstanbul'da düzenlenenDünya BoksŞampiyonası'nda +81 kilodaaltın madalya alarak göğsümüzükabartmıştı ŞennurDemir… Yaşanan depremfelaketinin ardındanise ülkenin GüneyDoğu'sunda yaptıklarıylaalkışı hak ediyor.Afet sonrasıBusenaz Sürmenelive Bilge Kağan Kanlıile birlikte soluğuKahramanmaraş'taalan Şennur, DünyaŞampiyonası'ndamadalya elde eden5 kadın boksörünimzasının olduğumilli formayı daaçık artırmaya çıkardı. Biz de kendisinegörüntülü ulaşıp, bu süreçte yaşadıklarınıve duygularını sorduk. İşte anlattıkları:
TELEVİZYONDAN İZLEYEMEZDİM
Depreminardından evimde duramadım, arkadaşımın olduğu yer olan, en çabuk gidebileceğim Kahramanmaraş'a geldim. Televizyon başında izlemek yerine elimden ne geliyorsa yapmakadına geldim Maraş'a. Oturduğunuz yerde elinizden birşeyler gelmediğinde çok daha kötü oluyor insan. Burası mahşer yeri gibi. Dışarıda dururken 'Üşüyoruz' demeye utanıyoruz, 'Karnımız acıktı' demeye çekiniyoruz. İnsanlara yemek ve çorba dağıtımına yardım ediyorum. Sürekli yardım geliyor.
HERKES YARDIMA KOŞARAK GELMİŞ
Burası gerçekten çok soğuk. Bizler arabada yatmaya çalışıyoruz, yatabildiğimiz kadar… Her ülkeden kurtarma ekipleri var. Devlet tüm imkânlarıyla burada.. Herkes elinden geleni bir şekilde yapmaya çalışıyor. Zor bir süreç.. İnşallah hep birlikte bu durumun altından kalkacağız. Allah bir daha hiçbir ülkeye böylesi bir felaket yaşatmasın. Burada maalesef çok yakın bir arkadaşımızı kaybettik. Eski boksör ve antrenör Ahmet Avcı'nın cenazesine ulaştık.Kendisini de geçtiğimiz cuma günü defnettik.
ŞAMPİYONLARIN FORMASI ALICISINI BEKLİYOR...
Şennur Demir, Dünya Şampiyonası'nda altın alan 5 boksörün imzası olan milli takım formasını depremzedelere bağış amacıyla satışa çıkardı
Türkiye, Mayıs 2022'de Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na ev sahipliği yapmış, İstanbul'daki organizasyonamilli takım5 altın, 2 bronzladamga vurup, takımhalinde şampiyonolmuştu. Şennur Demir, gelirini depremzedelere bağışlamak için açık artırmaya çıkardıkları formanın hikâyesini şöyle anlattı: "Dünya şampiyonuolduğumda sırtıma geçirdiğimformayı dün akşam (önceki gün)satışa çıkardım. Üzerinde 5 milli sporcumuzun imzası olduğu için hepsini tek tek arayarak izin aldım. NormaldeSayın Gençlik ve Spor BakanımızMehmet Muharrem Kasapoğlu'na hediyeetmeyi planlıyordum. Kendisi depremdenönce beni çağırmıştı. Ancakülkece böyle acı bir felaket yaşayıncaformayı afetzedelerin yararına çevirmeyidüşündüm. Bununla insanların yaralarına bir nebze merhem olmayı istedim. Formaya 20 bin TL teklif edildi. Gelen en yüksek rakama satmayı düşünüyoruz."