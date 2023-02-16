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Giriş Tarihi: 16.2.2023 11:28

Akhisarspor kongreye gidiyor

DHA
Akhisarspor kongreye gidiyor

Süper Lig'den 2019 yılında başladığı düşüşle TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'a kadar gerileyen ve amatör kümeye düşmenin eşiğine gelen Akhisarspor'da yönetim, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Yeşil-Kırmızılılarda 2021-2022'de takımın Spor Toto 1'inci Lig'de yer aldığı dönemden bu yana başkanlığı yürüten Evren Özbey ve yönetimi, kulübün geçmiş dönemden ödenemeyen 5 milyon Euro (100 milyon TL) borcu olduğu için 4 Mart'ta seçime gitmeye karar verdiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün geçmiş sezonlardan kalan 5 milyon Euro borca kaynak üretilemediğinden ve bu borç sebebiyle olan transfer yasağının kaldırılamaması sebebiyle olağanüstü kongre kararı alınmıştır" denildi.

Açıklamada, "Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin olağanüstü genel kurul toplantısının 04.03.2023 Cumartesi günü saat 15.00'de Atatürk Mah. 167. Sk. No: 201 45220-Akhisar adresinde yapılmasına, oy çokluğu sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 11.03.2023 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine, genel kurul toplantısının derneğimizin resmi internet sitesinde veya en az bir gazetede ilan edilerek üyelerimizin genel kurul toplantısına çağırılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

AMATÖRE GİDİYOR
Yıllardır idari ve mali krizlerle boğuşan Akhisarspor'da sezon başında mahkeme kararıyla 2 kez başkanlıktan alınan Evren Özbey, 7 Ağustos 2022'de yapılan sürpriz seçimle yeniden koltuğa oturmuştu. Takımın küme düştüğü son 3 sezonda Akhisarspor'u yöneten Özbey ve ekibinin kulübe talip olan Mikail Kaplan'la yaptıkları görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Kadrosu dağılan, ligde 21 maçta yalnız 2 galibiyet alabilen Akhisarspor, 14 puanla amatöre düşme hattında...

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Akhisarspor kongreye gidiyor
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