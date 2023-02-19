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Giriş Tarihi: 19.2.2023 14:30

Fenerbahçe, Ego'nu istiyor! Vakıfbank'ın yeni hedefi Boskovic

Fenerbahçe, Ego’nu istiyor! Vakıfbank’ın yeni hedefi Boskovic

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank'ta forma giyen Paola Egonu'nun takımdan ayrılacağı iddia edildi. Fenerbahçe Opet'in yanı sıra Avrupa'dan iki takımın daha İtalyan yıldızı transfer etmeyi hedeflediği öne sürüldü. Bu arada Vakıfbank'ın da Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Tijana Boskovic'i istediği ortaya çıktı.

Misli.com Sultanlar Ligi'nin iddialı ekiplerinden VakıfBank'ta Paola Egonu krizi başladı. Sarı-siyahlılardan ayrılacağı iddia edilen İtalyan oyuncu için Fenerbahçe Opet'in devrede olduğu öne sürüldü. Fenerbahçe Opet'in yanı sıra Paola Egonu için iki ciddi talibin daha devreye girdiği belirtildi.

BOSKOVIC GÜNDEMDE, EGONU YOLCU
Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank'ın sezon başında transfer ettiği Paola Egonu'ya yeni sözleşme teklif etmeyi düşünmediği iddia edildi. Sarı-siyahlıların, Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Tijana Boskovic'e transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

FENERBAHÇE DEVREDE
VakıfBank'tan ayrılacağı iddia edilen Paola Egonu hakkında son haberler İtalya'dan geldi. II Veggente'de yer alan habere göre; Fenerbahçe Opet, Paola Egonu'yu kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı. VakıfBank'a imza atmadan önce gündeme gelen İtalyan oyuncu için sarı-lacivertlilerin devrede olduğu vurgulandı. Paola Egonu için İtalya'dan iki takımın daha temaslarının bulunduğu kaydedildi.

(Milliyet)

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Fenerbahçe, Ego'nu istiyor! Vakıfbank'ın yeni hedefi Boskovic
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