Haber hattı

Şilan ABD'de rekor kırdı
Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'de düzenlenen SEC Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak, gümüş madalya kazandı. Mil koşusunda (orta mesafe koşusu) yarışan Ayyıldız, 4:32.14'lük derecesiyle Türkiye rekoru kırarken, gümüş madalyanın da sahibi oldu. Yarışı Amerikalı atlet Lauren Gregory 4:31.96 derecesiyle birinci tamamladı.
Atsu'nun grafitisi Gana'dafutbol oynadığı sahaya çizildi
Türkiye'yi derinden sarsan depremde hayatını kaybeden Hatayspor'un Ganalı futbolcusunun vefatı, futbol dünyasında büyük üzüntü yaratmıştı. Günler sonra cansız bedenine ulaşılarak cenaze için ülkesine gönderilen yıldız oyuncunun grafitisi, Gana'dafutbol oynadığı toprak sahanın duvarına çizildi.
12 Dev Adam'ın rakibi Belçika
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 6. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Mons kentindeki Mons Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ22.30'da başlayacak ve NTV'den naklen yayınlanacak. FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansı bulunmayan Türkiye, ikinci turda oynadığı 5 maçta bir galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Müsabakadan elde edilecek biletgeliri, depremzedeler için AFAD'a bağışlanacak.
Duplantis kendini aştı
Olimpiyat şampiyonu İsveçli atlet Armand Duplantis, 6,22 metre ile kendisine ait erkekler sırıkla atlama dünya rekorunu kırdı. 23 yaşındaki sporcu, Fransa'daki Dünya Salon Turu organizasyonundakendisine ait rekoru geliştirdi. Sırıkla atlama tarihinin en yetenekli sporcusu olarak gösterilen 2020 Tokyo Olimpiyatları şampiyonu sporcu, 6. kez yeni dünya rekorunun sahibi oldu.