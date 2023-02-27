Haber hattı

Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'de düzenlenen SEC Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak, gümüş madalya kazandı. Mil koşusunda (orta mesafe koşusu) yarışan Ayyıldız, 4:32.14'lük derecesiyle Türkiye rekoru kırarken, gümüş madalyanın da sahibi oldu. Yarışı Amerikalı atlet Lauren Gregory 4:31.96 derecesiyle birinci tamamladı.Türkiye'yi derinden sarsan depremde hayatını kaybeden Hatayspor'un Ganalı futbolcusunun vefatı, futbol dünyasında büyük üzüntü yaratmıştı. Günler sonra cansız bedenine ulaşılarak cenaze için ülkesine gönderilençizildi.A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 6. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Mons kentindeki Mons Arena'da oynanacak müsabaka,ve NTV'den naklen yayınlanacak. FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansı bulunmayan Türkiye, ikinci turda oynadığı 5 maçta bir galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.Olimpiyat şampiyonu İsveçli atlet Armand Duplantis, 6,22 metre ile kendisine ait erkekler sırıkla atlama dünya rekorunu kırdı. 23 yaşındaki sporcu,Sırıkla atlama tarihinin en yetenekli sporcusu olarak gösterilen 2020 Tokyo Olimpiyatları şampiyonu sporcu, 6. kez yeni dünya rekorunun sahibi oldu.