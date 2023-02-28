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Giriş Tarihi: 1.3.2023 00:29

Nadal, Indian Wells ve Miami Açık'a katılamayacak

AA
Nadal, Indian Wells ve Miami Açık’a katılamayacak

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Indian Wells ve Miami Açık Masters turnuvalarına katılamayacağını açıkladı.

Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Indian Wells ve Miami Açık Masters turnuvalarına katılamayacağını açıkladı.

Nadal, spor salonunda antrenman yaptığı görüntülerin yer aldığı Twitter paylaşımında, "Indian Wells ve Miami'de oynayamayacağım için çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

36 yaşındaki tenisçi, 18 Ocak'ta sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan 2. turda elenmiş, bir gün sonra da sol kalçasındaki sakatlık yüzünden kortlardan 6 ila 8 hafta uzak kalacağını duyurmuştu.

Dünya sıralamasında 8. sıraya gerileyen Nadal, 22 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu Novak Djokovic ile paylaşıyor.

Indian Wells 8 Mart, Miami Açık ise 22 Mart'ta başlayacak.

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Nadal, Indian Wells ve Miami Açık'a katılamayacak
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