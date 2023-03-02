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Giriş Tarihi: 2.3.2023 12:31

Eczacıbaşı Dynavit, Tijana Boskovic ile sözleşme yeniledi

DHA
Eczacıbaşı Dynavit, Tijana Boskovic ile sözleşme yeniledi

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, dünyanın en önemli voleybol yıldızları arasında yer alan ve sekiz yıldır turuncu beyazlı formayı giyen Tijana Boskovic ile yeni sözleşme imzaladı.

Eczacıbaşı Dynavit, 2015 yılından bu yana takımda yer alan Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic'in sözleşmesini yeniledi.

Boskovic'in çok özel bir oyuncu olduğunu söyleyen Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karamercan, "Kulübümüzün bir sembolü haline gelen Tijana Boskovic ile sekizinci yılımızı tamamladık ve önümüzdeki dönem için de birlikte devam kararı aldık. Kendisi dünyanın en değerli ve özel voleybolcularından biri. Tijana ile önümüzdeki dönemde de devam ediyor olmamız bizleri çok mutlu ediyor. Umuyoruz ki birlikteliğimiz uzun yıllar devam eder ve birçok şampiyonluğun altına birlikte imza atarız" diye konuştu.

İmza sonrası düşüncelerini paylaşan Tijana Boskovic de, "Eczacıbaşı ile yolculuğumun devam etmesinden dolayı çok mutluyum. Tüm isteklerimizi yerine getirmek ve en büyük kupaları kazanmak için çok büyük bir arzum var. Bu ekibe inanıyorum ve başarı için hep birlikte, her zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı umuyorum" dedi.

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Eczacıbaşı Dynavit, Tijana Boskovic ile sözleşme yeniledi
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