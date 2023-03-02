Haber hattı

AlperenŞengünyinetarihyazdı
NBA'DE bu sezon rekorları altüst eden milli basketbolcu Alperen Şengün, bir kez daha tarihe geçti. Takımı Houston Rockets'ın, sahasında Denver Nuggets'a 112-133 mağlup olduğu karşılaşmada 7 sayı, 8 asist ve 2 ribaundla oynayan 23yaşındaki oyuncu, 400 asiste ulaşarak NBAtarihinde bunu yapan en genç pivot oldu. Maçın en skorer unvanını da 32 sayı, 1 ribaund ve 6 asist ile Denver'dan Jamal Murray aldı. Houston'da ise Jalen Gereen ve Tari Eason'ın 17'şer sayısı mağlubiyeti engelleyemedi
100 konteynerlikbasketbol köyü
ASRIN felaketinin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu da önemli bir proje için harekete geçti. TBF'nin, Hatay'da 100 konteynerlik basketbol köyü kuracağı bildirildi. Yapılan açıklamada, "AFAD koordinasyonunda; Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Erol Tabanca'nın yönetim kurulu başkanlığındaki Polimeks Holding, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfının (BİDEV) ortaklığıyla Hatay'ın Belen ilçesinde 100 konteynerlik basketbol köyü hayata geçirilecek" ifadelerine yer verildi. AFAD koordinasyonunda 11bin 397 metrekare arazi üzerinde yer alacakeşyalı konteynerlerden oluşturulacakbasketbol köyü, 800 kişiye yaşam alanısunacak. Konteynerlerin yanı sıra 2 sosyal tesis, çamaşırhane ve revirin yer alacağı alanda; psikolog, doktor ve eğitimciler de depremzedeler için rehabilite çalışmaları gerçekleştirecek.
Makedonya'danpankartlı destek
MAKEDONYA 2. Ligi'nde Oktay Derelioğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Gostivar, deprem felaketine kayıtsız kalmadı. Namağlup şampiyonluk mücadelesi veren takım, 1-0 kazanılan Lokomotiva maçına 'Geçmiş olsun Türkiye ve Suriye' pankartıyla çıkarken, 1 dakikalık da saygı duruşuyaptı. Gostivar FK Başkanı Enes Usta da 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına İstanbul'un fethine ithafen 1 milyon 453 bin TL bağış yapmıştı.
VakıfBank çeyrekfinal vizesini aldı
VOLEYBOL Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında VakıfBank, sahasındaPolonya temsilcisi LKS Commercecon'u3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Temsilcimiz setleri 25-23, 28-26 ve 25-23'lük skorlarla kazandı. VakıfBank'ta Paola Egonu 16 sayılık performansıyla karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilirken; Kara Bajema 13, Chiaka Ogbogu 8 sayı kaydetti. İlk maçı da set vermeden kazanan sarı-siyahlılar, çeyrek finaldeİtalyan ekibi Vero Volley'in rakibi oldu.