Haber hattı

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Giriş Tarihi: 2.3.2023

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Alperen Şengün yine tarih yazdı
NBA'DE bu sezon rekorları altüst eden milli basketbolcu Alperen Şengün, bir kez daha tarihe geçti. Takımı Houston Rockets'ın, sahasında Denver Nuggets'a 112-133 mağlup olduğu karşılaşmada 7 sayı, 8 asist ve 2 ribaundla oynayan 23 yaşındaki oyuncu, 400 asiste ulaşarak NBA tarihinde bunu yapan en genç pivot oldu. Maçın en skorer unvanını da 32 sayı, 1 ribaund ve 6 asist ile Denver'dan Jamal Murray aldı. Houston'da ise Jalen Gereen ve Tari Eason'ın 17'şer sayısı mağlubiyeti engelleyemedi

100 konteynerlik basketbol köyü
ASRIN felaketinin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu da önemli bir proje için harekete geçti. TBF'nin, Hatay'da 100 konteynerlik basketbol köyü kuracağı bildirildi. Yapılan açıklamada, "AFAD koordinasyonunda; Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Erol Tabanca'nın yönetim kurulu başkanlığındaki Polimeks Holding, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfının (BİDEV) ortaklığıyla Hatay'ın Belen ilçesinde 100 konteynerlik basketbol köyü hayata geçirilecek" ifadelerine yer verildi. AFAD koordinasyonunda 11 bin 397 metrekare arazi üzerinde yer alacak eşyalı konteynerlerden oluşturulacak basketbol köyü, 800 kişiye yaşam alanı sunacak. Konteynerlerin yanı sıra 2 sosyal tesis, çamaşırhane ve revirin yer alacağı alanda; psikolog, doktor ve eğitimciler de depremzedeler için rehabilite çalışmaları gerçekleştirecek.

Makedonya'dan pankartlı destek
MAKEDONYA 2. Ligi'nde Oktay Derelioğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Gostivar, deprem felaketine kayıtsız kalmadı. Namağlup şampiyonluk mücadelesi veren takım, 1-0 kazanılan Lokomotiva maçına 'Geçmiş olsun Türkiye ve Suriye' pankartıyla çıkarken, 1 dakikalık da saygı duruşu yaptı. Gostivar FK Başkanı Enes Usta da 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına İstanbul'un fethine ithafen 1 milyon 453 bin TL bağış yapmıştı.

VakıfBank çeyrek final vizesini aldı
VOLEYBOL Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında VakıfBank, sahasında Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Temsilcimiz setleri 25-23, 28-26 ve 25-23'lük skorlarla kazandı. VakıfBank'ta Paola Egonu 16 sayılık performansıyla karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilirken; Kara Bajema 13, Chiaka Ogbogu 8 sayı kaydetti. İlk maçı da set vermeden kazanan sarı-siyahlılar, çeyrek finalde İtalyan ekibi Vero Volley'in rakibi oldu.

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