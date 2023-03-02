Haber hattı

NBA'DE bu sezon rekorları altüst eden milli basketbolcu Alperen Şengün, bir kez daha tarihe geçti. Takımı Houston Rockets'ın, sahasında Denver Nuggets'a 112-133 mağlup olduğu karşılaşmada 7 sayı, 8 asist ve 2 ribaundla oynayanMaçın en skorer unvanını da 32 sayı, 1 ribaund ve 6 asist ile Denver'dan Jamal Murray aldı. Houston'da ise Jalen Gereen ve Tari Eason'ın 17'şer sayısı mağlubiyeti engelleyemediASRIN felaketinin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu da önemli bir proje için harekete geçti. TBF'nin, Hatay'da 100 konteynerlik basketbol köyü kuracağı bildirildi. Yapılan açıklamada, "AFAD koordinasyonunda; Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Erol Tabanca'nın yönetim kurulu başkanlığındaki Polimeks Holding, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfının (BİDEV) ortaklığıyla Hatay'ın Belen ilçesinde 100 konteynerlik basketbol köyü hayata geçirilecek" ifadelerine yer verildi. AFAD koordinasyonundaKonteynerlerin yanı sıra 2 sosyal tesis, çamaşırhane ve revirin yer alacağı alanda; psikolog, doktor ve eğitimciler de depremzedeler için rehabilite çalışmaları gerçekleştirecek.MAKEDONYA 2. Ligi'nde Oktay Derelioğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Gostivar, deprem felaketine kayıtsız kalmadı. Namağlup şampiyonluk mücadelesi veren takım, 1-0 kazanılan Lokomotiva maçınapankartıyla çıkarken,Gostivar FK Başkanı Enes Usta da 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına İstanbul'un fethine ithafenbağış yapmıştı.VOLEYBOL Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçındaçeyrek finale yükseldi. Temsilcimiz setleri 25-23, 28-26 ve 25-23'lük skorlarla kazandı. VakıfBank'taperformansıyla karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilirken; Kara Bajema 13, Chiaka Ogbogu 8 sayı kaydetti. İlk maçı da set vermeden kazanan