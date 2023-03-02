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Giriş Tarihi: 2.3.2023 10:20

Zehra Güneş'ten anlamlı hareket! Depremde hayatını kaybeden Ceren Topal'ın isminin yazılı olduğu formasıyla sahaya çıktı...

Zehra Güneş’ten anlamlı hareket! Depremde hayatını kaybeden Ceren Topal’ın isminin yazılı olduğu formasıyla sahaya çıktı...

Vakıfbanklı voleybolcu Zehra Güneş, Lodz maç öncesi yapılan saygı duruşuna, yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybeden R.K. Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal’ın isminin yazılı olduğu formasıyla çıktı.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında VakıfBank, Polonya'nın LKS Commercecon ekibi ile karşı karşıya geldi. Vakıfbank Spor Sarayında oynanan karşılaşmayı Vakıfbank, 3-0 kazandı. Bu sonucun ardından Vakıfbank çeyrek finale yükselerek, İtalyan ekibi Vero Volley Milano'nun rakibi oldu.

ZEHRA GÜNEŞTEN ANLAMLI HAREKET
Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında evinde Polonya ekibi LKS Commercecon ile karşılaştı. Vakıfbank'ta Zehra Güneş, LKS Commercecon maçı öncesi yapılan saygı duruşuna, depremde hayatını kaybeden R.K. Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topalın isminin yazılı olduğu formasıyla çıktı.

Karşılaşmanın ardından yaşanan felaketin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Zehra Güneş, "Ülkemizde yaşadığımız felaketin üzüntüsünü hala yaşıyoruz. Bizim için şu anda sahaya çıkmak kolay değil ancak kazanarak bizi takip edenleri mutlu etmek istedik. Bugün Hatay'da yaşamını yitiren Ceren'in formasıyla sahaya çıkmak istedim. Ceren'in 'Hayalim Zehra Güneş olmak' açıklamasını bu şekilde öğrenmek hem hayatımda aldığım en üzücü hem de en gurur duyduğum yorumlardan biri oldu. Keşke tanışabilseydik. Umarım bir yerlerden beni görüyordur ve birazcık da olsa mutlu olmuştur" şeklinde konuştu.

YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ, GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYEM
Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından hayatını kaybedenler adına VakıfBank, LKS Commercecon karşılaşmasının öncesinde "Yaraları Birlikte Saracağız, Geçmiş Olsun Türkiyem" yazılı pankart ile çıktı.

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Zehra Güneş'ten anlamlı hareket! Depremde hayatını kaybeden Ceren Topal'ın isminin yazılı olduğu formasıyla sahaya çıktı...
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