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Giriş Tarihi: 3.3.2023

Dünyaya güçlü bir mesaj veriyoruz

Dünyaya güçlü bir mesaj veriyoruz

60 ülkeden canlı yayınlanan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası dün İstanbul’da başladı. Yükselecek fair-play ruhuna dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, “İstanbul’umuzdan dünyaya güzel bir mesaj vereceğiz” dedi

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası dün İstanbul'da start aldı. 5 Mart'a kadar devam edecek organizasyona katılan 47 ülkenin bayraklarının salona girmesiyle başlayan törende, bayrakları taşıyanlar Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle siyah tişört giydi.



Tişörtlerin üzerinde ise harflerle "Türkiye tek yürek" mesajı verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sporun iyileştirici yönüne dikkat çekerek şunları söyledi: "Dünya sporunun en anlamlı organizasyonlarından birini yapıyoruz. Buradan yükselecek fair play ruhunun dünyaya güçlü bir mesaj vereceğini düşünüyorum. Kadim uygarlıkların ana vatanı Türkiye'mize, İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Tüm sporculara, antrenörlere, katılımcılara gösterdikleri dayanışma için çok teşekkür ediyorum."

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Dünyaya güçlü bir mesaj veriyoruz
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