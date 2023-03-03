Dünyaya güçlü bir mesaj veriyoruz

ürkiye'de ilk kez düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası dün İstanbul'da start aldı. 5 Mart'a kadar devam edecek organizasyona katılan 47 ülkenin bayraklarının salona girmesiyle başlayan törende, bayrakları taşıyanlar Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle siyah tişört giydi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sporun iyileştirici yönüne dikkat çekerek şunları söyledi: "Dünya sporunun en anlamlı organizasyonlarından birini yapıyoruz.Tüm sporculara, antrenörlere, katılımcılara gösterdikleri dayanışma için çok teşekkür ediyorum."