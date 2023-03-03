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Giriş Tarihi: 3.3.2023 12:55

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda sekizli final maç programı belli oldu

AA
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası’nda sekizli final maç programı belli oldu

HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda sekizli final maç programları açıklandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada sekizli final maçları 15-18 Mart tarihlerinde Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanacak.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda sekizli finallerde Beşiktaş Yurtbay Seramik, Beykoz Belediyespor, Spor Toto, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Mihalıççık Spor Kulübü ve MKE Ankaragücü Mamak Belediyespor takımları mücadele edecek.

Kupada çeyrek final maç programı şöyle:

15 Mart Çarşamba:

13.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor- MKE Ankaragücü Mamak Belediyespor

15.00 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor

17.00 Beşiktaş Yurtbay Seramik-İzmir Büyükşehir Belediyespor

19.00 Spor Toto-Mihallıçcık

Kupada, 17 Mart Cuma günü oynanacak iki yarı final maçı ile 18 Mart Cumartesi günü yapılacak final müsabakası TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak.

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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda sekizli final maç programı belli oldu
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