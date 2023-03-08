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Giriş Tarihi: 8.3.2023 14:00 Son Güncelleme: 8.3.2023 14:02

Spor federasyonları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

AA
Spor federasyonları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için tüm spor federasyonları camiası tek yürek oldu. Voleybol, Hentbol,Judo, Okçuluk olmak üzere birçok spor federasyonu 8 Mart Dünya Kadınlar günü'nü kutladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu mesajında, "Hayatın her alanında başarılarıyla fark yaratan, hikayesi ile ilham veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) mesajında, başta spor olmak üzere, hayatın her alanında eşitliğe inanıldığı, sporcu, hakem, gözlemci ve ofis çalışanı kadınların daha fazla olması için çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THF Başkan Vekili Gamze Çelik de "Bugün, toplumu oluşturan, güzelleştiren, her alanda izleri olan kadınlarımızın günü, Türkiye Hentbol Federasyonu olarak; kadın odaklı spor en önemli vizyonlarımızdan birisi." ifadelerini kullandı.

THF Başkanı Uğur Kılıç ise "Kadın emeğinin ve bakış açısının yaşamın her alanına nüfuz ettiği, eşitlikle gücünü artıran, geleceğin birlikte yaratıldığı bir evren hayali ile Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Judo Federasyonu da mesajında "Yaşadığımız asrın felaketinde yaşamını yitiren kadınlarımıza ve ailelerine Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Bu zor zamanlarda bir kez daha ayağa kalkacağız, başaracağız ve hep yan yana olacağız. Judo ailesinin ve sporcularımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural da mesajında, "Hepimiz biliyoruz ki her başarı öyküsünün, her madalyada dökülen gözyaşının ardında en az bir kadının emeği, en az bir kadının alın teri var. İşitme engelliler sporuna oyuncu, antrenör, hakem ve çalışan olarak emek vermiş tüm kadınlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Federasyonumuzun kadın sporcu sayısını arttırmak için çeşitli projeler üretiyoruz. Geleceğimize ışık tutan bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini paylaştı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu da "Yaşamın her alanında başarıyla yer alan, emek ve ilham veren, örnek olan kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Türkiye Satranç Federasyonu ise mesajında "Güçlü, cesur, yaratıcı, mücadeleci, yürekli kadınlarımızla kocaman bir aileyiz. Spordan bilime, iş dünyasından sanat dünyasına yaşamın her alanında üreten, çalışan, hep daha iyinin mücadelesini veren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Güreş, atletizm, halter, eskrim, tenis, cimnastik, yüzme, tekvando, karate, motosiklet, otomobil sporları ile beraber birçok spor federasyonu da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yayımladıkları mesajlarla kutladı.

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Spor federasyonları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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