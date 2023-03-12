Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan Havalı Tabanca Erkek Milli Takımı’nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Estonya'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havalı Tabanca Erkek Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Estonya'da düzenlenen Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası'nda Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan Havalı Tabanca Erkek Takımımız, finalde Almanya'yı 16-14 yenerek altın madalya kazandı. Milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyor, bu değerli başarının elde edilmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."