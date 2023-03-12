Haber hattı

F.Bahçe Opet derbiyiset vermeden kazandı
MISLI.COM Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet sahasında karşılaştığı ezeli rakibi Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek 15. galibiyetini elde etti. Son 10. maçında 9. zaferineulaşan Kanarya, setleri25-15, 25-13 ve 25-17 kazanırken Melissa Vargas ve Arina Fedorovtseva kaydettikleri 17'şersayıyla maçın en skorer isimlerioldu. Aslı Kalaç da 11 sayıyla galibiyete önemli bir katkı verdi. Sarı-lacivertliler, 13 servis sayısı ürettiği maçı mola almadan tamamladı. Galatasaray'da Anthi'nin 14 ve Logan'ın 8 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Puanını45'e çıkaran FenerbahçeOpet zirve takibini sürdürürken Galatasaray 39'da kaldı. Diğersonuçlar şöyle: İlbank-Aydın Belediye: 1-3, Bolu-Çukurova Bld.: 2-3, Sigorta Shop-Kuzey Boru Gençlik: 2-3, THY-Sarıyer Belediye: 3-0, Eczacıbaşı- Ankara PTT: 3-1.
Kartal potada altın buldu
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Beşiktaş Emlakjet, evinde TOFAŞ'ı 105-85 yenerek rahat bir nefes aldı. Kora kor geçen ilk yarı beraberlikle (48-48) sonuçlanırkendevreden sonra siyahbeyazlılarvites yükseltti. Jackson-Car ve Usher'ın oyunuyla Bursa ekibine üstünlüğünü kabul ettiren Beşiktaş, ikinci yarıdaki 57 sayısıyla mücadeleyi kazanarak ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Mücadelenin en skorer ismiJackson-Car (28) ve JordanUsher (23) oldu. Diğer sonuçlar: Manisa BB-Gaziantep: 69-65, Frutti Extra Bursa-Aliağa Petkim: 92 -85.
Koca yürekli Rafael Nadal
36 yaşındaki ünlü tenisçi Rafael Nadal, Türkiye Tenis Federasyonu'nun, depremlerden etkilenen çocuklar için başlattığı "ÇocuklarımızGeleceğimizdir" projesine destek vererek gönülleri fethetti. Federasyondan yapılan açıklamada, Nadal'ın grand slam turnuvalarında giydiğitişörtünü ve tarihimaçlarda kullandığıraketini Adıyaman'da yapılacak tenis kulübüne bağışladığı bildirildi. Ayrıca G.Saray'ın eski Rumen futbolcusu Gheorghe Popescu'nun kramponları ve KolombiyalışarkıcıShakira'nınimzalı gitarınındaaçık artırmayaçıkarılacağıifadeedildi.
Kırmızı karta %30 vergi
BELÇIKA'DA forma giyen futbolcuların vergi yükü artıyor. Finansal Federal Kamu Hizmeti, liglerde kırmızı kart gören oyunculardan ekstra vergi alınması için kolları sıvadı. Doğrudan kırmızı kart gören isimlerin, federasyonun disiplin kuruluna göre 1000 Euro ceza aldığı ülkede görevliler, bu ücrete vergi eklemeyi planlıyor. Yasal düzenleme yürürlüğegirdiği takdirde futbolcular,devlete yüzde 30 vergiödeyecek. Hükümet böylelikle bütçede 160 bin Euro'luk kaynakoluşturmayı hedefliyor.
Oğuzhan dünya şampiyonu
ATICILIKTA Katar'da düzenlenen Plak Atışları DünyaKupası'nda Oğuzhan Tüzün,altın madalya kazandı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, trap erkekler kategorisinde, milli sporcumuz sıralama müsabakasında 8. sırada yer alarak yarı finale çıktı. Ay-yıldızlı sporcu, yarı finalde ise 19 puanı toplayarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Oğuzhan, finaldeki karşılaşmada da topladığı 33 puanla şampiyonluğa ulaştı Aynı müsabakada Nedim Tolga Tunçer ise 28. sırada organizasyonu tamamladı.
TFF 2. LİG VE 3. LİG TOPLU SONUÇLAR
TFF 2. LIG Beyaz Grup: Düzcespor- Menemen FK: 0-0, Anagold 24 Erzincanspor- Isparta 32: 3-2, İnegöl- Arnavutköy Belediyespor: 2-1, Bayburt Özel İdare-Şanlıurfaspor: 0-1, Tarsus İdmanyurdu- Somaspor: 0-4, Ankaraspor- Eşin Group Nazilli Belediye: 0-0, Esenler Erok-Bursaspor: 2-2, Amed - Afyonspor: 0-2, Sivas Belediyespor-Batman Petrol: 0-1. Kırmızı Grup: 1461 Trabzon FK-Etimesgut Belediye: 3-0, Fethiye-GMG Kastamonu: 1-0, Pazarspor-Ankara Demirspor: 0-2, Balıkesirspor-Kocaelispor: 1-6, Uşakspor-Kırşehir FK: 1-3, Bucaspor 1928-Serik Belediyespor: 0-0, Weecoins Kırklarelispor-Sarıyer: 0-0, Vanspor-İskenderun: 2-0. TFF 3. LIG
1. Grup: Şile Yıldız-Yomraspor: 2-1, Hacattepe 1945-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1 2. Grup: Turgutluspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0, Yeşilyurt D.Ç Of-Armoni Alanya Kestel: 0-1 3. Grup: Bursa Yıldırım-Efeler 09 Spor: 1-0.