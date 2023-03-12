Haber hattı

MISLI.COM Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet sahasında karşılaştığı ezeli rakibi Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek 15. galibiyetini elde etti.Melissa Vargas ve Arina Fedorovtseva kaydettikleriAslı Kalaç da 11 sayıyla galibiyete önemli bir katkı verdi. Sarı-lacivertliler, 13 servis sayısı ürettiği maçı mola almadan tamamladı. Galatasaray'da Anthi'nin 14 ve Logan'ın 8 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.zirve takibini sürdürürken Galatasaray 39'da kaldı.İlbank-Aydın Belediye: 1-3, Bolu-Çukurova Bld.: 2-3, Sigorta Shop-Kuzey Boru Gençlik: 2-3, THY-Sarıyer Belediye: 3-0, Eczacıbaşı- Ankara PTT: 3-1.TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Beşiktaş Emlakjet, evinde TOFAŞ'ı 105-85 yenerek rahat bir nefes aldı. Kora kor geçen ilk yarı beraberlikleJackson-Car ve Usher'ın oyunuyla Bursa ekibine üstünlüğünü kabul ettiren Beşiktaş, ikinci yarıdaki 57 sayısıyla mücadeleyi kazanarak ligdeki 6. galibiyetini elde etti.Diğer sonuçlar: Manisa BB-Gaziantep: 69-65, Frutti Extra Bursa-Aliağa Petkim: 92 -85.36 yaşındaki ünlü tenisçi Rafael Nadal, Türkiye Tenis Federasyonu'nun, depremlerden etkilenen çocuklar için başlattığıprojesine destek vererek gönülleri fethetti. Federasyondan yapılan açıklamada, Nadal'ın grand slamAdıyaman'da yapılacak tenis kulübüne bağışladığı bildirildi. Ayrıca G.Saray'ın eski Rumen futbolcusu Gheorghe Popescu'nun kramponları veBELÇIKA'DA forma giyen futbolcuların vergi yükü artıyor. Finansal Federal Kamu Hizmeti, liglerde kırmızı kart gören oyunculardan ekstra vergi alınması için kolları sıvadı. Doğrudan kırmızı kart gören isimlerin, federasyonun disiplin kuruluna göre 1000 Euro ceza aldığı ülkede görevliler, bu ücrete vergi eklemeyi planlıyor.Hükümet böylelikle bütçedeATICILIKTA Katar'da düzenlenen Plak AtışlarıTürkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, trap erkekler kategorisinde, milli sporcumuz sıralama müsabakasında 8. sırada yer alarak yarı finale çıktı. Ay-yıldızlı sporcu, yarı finalde ise 19 puanı toplayarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Oğuzhan, finaldeki karşılaşmada da topladığı 33 puanla şampiyonluğa ulaştı Aynı müsabakada Nedim Tolga Tunçer ise 28. sırada organizasyonu tamamladı.TFF 2. LIG Beyaz Grup: Düzcespor- Menemen FK: 0-0, Anagold 24 Erzincanspor- Isparta 32: 3-2, İnegöl- Arnavutköy Belediyespor: 2-1, Bayburt Özel İdare-Şanlıurfaspor: 0-1, Tarsus İdmanyurdu- Somaspor: 0-4, Ankaraspor- Eşin Group Nazilli Belediye: 0-0, Esenler Erok-Bursaspor: 2-2, Amed - Afyonspor: 0-2, Sivas Belediyespor-Batman Petrol: 0-1. Kırmızı Grup: 1461 Trabzon FK-Etimesgut Belediye: 3-0, Fethiye-GMG Kastamonu: 1-0, Pazarspor-Ankara Demirspor: 0-2, Balıkesirspor-Kocaelispor: 1-6, Uşakspor-Kırşehir FK: 1-3, Bucaspor 1928-Serik Belediyespor: 0-0, Weecoins Kırklarelispor-Sarıyer: 0-0, Vanspor-İskenderun: 2-0. TFF 3. LIG1. Grup: Şile Yıldız-Yomraspor: 2-1, Hacattepe 1945-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1 2. Grup: Turgutluspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0, Yeşilyurt D.Ç Of-Armoni Alanya Kestel: 0-1 3. Grup: Bursa Yıldırım-Efeler 09 Spor: 1-0.