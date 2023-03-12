Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 12.3.2023

Haber hattı

F.Bahçe Opet derbiyi set vermeden kazandı
MISLI.COM Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet sahasında karşılaştığı ezeli rakibi Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek 15. galibiyetini elde etti. Son 10. maçında 9. zaferine ulaşan Kanarya, setleri 25-15, 25-13 ve 25-17 kazanırken Melissa Vargas ve Arina Fedorovtseva kaydettikleri 17'şer sayıyla maçın en skorer isimleri oldu. Aslı Kalaç da 11 sayıyla galibiyete önemli bir katkı verdi. Sarı-lacivertliler, 13 servis sayısı ürettiği maçı mola almadan tamamladı. Galatasaray'da Anthi'nin 14 ve Logan'ın 8 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Puanını 45'e çıkaran Fenerbahçe Opet zirve takibini sürdürürken Galatasaray 39'da kaldı. Diğer sonuçlar şöyle: İlbank-Aydın Belediye: 1-3, Bolu-Çukurova Bld.: 2-3, Sigorta Shop-Kuzey Boru Gençlik: 2-3, THY-Sarıyer Belediye: 3-0, Eczacıbaşı- Ankara PTT: 3-1.

Kartal potada altın buldu
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Beşiktaş Emlakjet, evinde TOFAŞ'ı 105-85 yenerek rahat bir nefes aldı. Kora kor geçen ilk yarı beraberlikle (48-48) sonuçlanırken devreden sonra siyahbeyazlılar vites yükseltti. Jackson-Car ve Usher'ın oyunuyla Bursa ekibine üstünlüğünü kabul ettiren Beşiktaş, ikinci yarıdaki 57 sayısıyla mücadeleyi kazanarak ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Mücadelenin en skorer ismi Jackson-Car (28) ve Jordan Usher (23) oldu. Diğer sonuçlar: Manisa BB-Gaziantep: 69-65, Frutti Extra Bursa-Aliağa Petkim: 92 -85.

Koca yürekli Rafael Nadal
36 yaşındaki ünlü tenisçi Rafael Nadal, Türkiye Tenis Federasyonu'nun, depremlerden etkilenen çocuklar için başlattığı "Çocuklarımız Geleceğimizdir" projesine destek vererek gönülleri fethetti. Federasyondan yapılan açıklamada, Nadal'ın grand slam turnuvalarında giydiği tişörtünü ve tarihi maçlarda kullandığı raketini Adıyaman'da yapılacak tenis kulübüne bağışladığı bildirildi. Ayrıca G.Saray'ın eski Rumen futbolcusu Gheorghe Popescu'nun kramponları ve Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın imzalı gitarının da açık artırmaya çıkarılacağı ifade edildi.

Kırmızı karta %30 vergi
BELÇIKA'DA forma giyen futbolcuların vergi yükü artıyor. Finansal Federal Kamu Hizmeti, liglerde kırmızı kart gören oyunculardan ekstra vergi alınması için kolları sıvadı. Doğrudan kırmızı kart gören isimlerin, federasyonun disiplin kuruluna göre 1000 Euro ceza aldığı ülkede görevliler, bu ücrete vergi eklemeyi planlıyor. Yasal düzenleme yürürlüğe girdiği takdirde futbolcular, devlete yüzde 30 vergi ödeyecek. Hükümet böylelikle bütçede 160 bin Euro'luk kaynak oluşturmayı hedefliyor.

Oğuzhan dünya şampiyonu
ATICILIKTA Katar'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası'nda Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, trap erkekler kategorisinde, milli sporcumuz sıralama müsabakasında 8. sırada yer alarak yarı finale çıktı. Ay-yıldızlı sporcu, yarı finalde ise 19 puanı toplayarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Oğuzhan, finaldeki karşılaşmada da topladığı 33 puanla şampiyonluğa ulaştı Aynı müsabakada Nedim Tolga Tunçer ise 28. sırada organizasyonu tamamladı.

TFF 2. LİG VE 3. LİG TOPLU SONUÇLAR
TFF 2. LIG Beyaz Grup: Düzcespor- Menemen FK: 0-0, Anagold 24 Erzincanspor- Isparta 32: 3-2, İnegöl- Arnavutköy Belediyespor: 2-1, Bayburt Özel İdare-Şanlıurfaspor: 0-1, Tarsus İdmanyurdu- Somaspor: 0-4, Ankaraspor- Eşin Group Nazilli Belediye: 0-0, Esenler Erok-Bursaspor: 2-2, Amed - Afyonspor: 0-2, Sivas Belediyespor-Batman Petrol: 0-1. Kırmızı Grup: 1461 Trabzon FK-Etimesgut Belediye: 3-0, Fethiye-GMG Kastamonu: 1-0, Pazarspor-Ankara Demirspor: 0-2, Balıkesirspor-Kocaelispor: 1-6, Uşakspor-Kırşehir FK: 1-3, Bucaspor 1928-Serik Belediyespor: 0-0, Weecoins Kırklarelispor-Sarıyer: 0-0, Vanspor-İskenderun: 2-0. TFF 3. LIG
1. Grup: Şile Yıldız-Yomraspor: 2-1, Hacattepe 1945-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1 2. Grup: Turgutluspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0, Yeşilyurt D.Ç Of-Armoni Alanya Kestel: 0-1 3. Grup: Bursa Yıldırım-Efeler 09 Spor: 1-0.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Serdar Ortaç'ın büyük acısı! Kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti
Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz istifa etti
Altılı Koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi kredi oldu! IMF'ye göz kırptı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Adana Yüreğir'de korkutan deprem
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan AK Parti İl Başkanları'na seslendi: 16. seçim zaferinin altında sizlerin imzası olacak
İşte CHP'nin anket gerçeği: Her seçim öncesi aynı manipülasyon...
İstanbul'un deprem sorununu 5 yılda çözerim demişti... İmamoğlu verdiği sözü unuttu
Yüksek et fiyatlarına karşı 3 bakanlık harekete geçti! Ramazan öncesi neşter vuruluyor
Türkiye'deki en üst düzey terörist Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya öldürüldü
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA