Haber hattı

Eczacıbaşı kapıyı araladı Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, yoluna doludizgin devam ediyor. Turuncubeyazlılar, çeyrek final ilk maçında deplasmanda Polonya'nınDevelopres ekibini 3-1 mağlup etti. 25-19, 22-25, 25-16 ve 28-26'lık setlerle parkeden galip ayrılan temsilcimiz, yarı final için önemli bir avantaj sağladı. Tijana Boskovic tam 27 sayıylazaferin mimarı oldu. 23 Mart Perşembe günü oynanacak rövanşta Eczacıbaşı 2 set almasıhalinde yarı finale yükselecek. Türk Hava Yolları ise Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Savino Del Bane'ye 3-0 mağlup oldu. Rövanş karşılaşması 22 Mart Çarşamba günü İstanbul'da olacak.
ATLETİZMDE BİR DEVIR KAPANDI
SIÇRAYIŞ tekniğiyle yüksek atlama branşına çağ atlatan olimpiyat şampiyonu ABD'li efsane atlet Dick Fosbury, 76 yaşında hayatını kaybetti. Lenf kanserine yakalanan ABD'li eski yüksek atlamacının, uykusunda vefat ettiği belirtildi. Fosbury, 1968 Mexico City Yaz Olimpiyat Oyunları'nda çıtadan sırtüstü atlayan ilk sporcu olmuş, dönemin olimpiyat rekorunu 2 metre 24 santimetreye taşıyarak altın madalyaya uzanmıştı.
EFES'TEN MADRİD'E GEÇİT YOK
ANADOLU Efes, THY EuroLeague'in 24. haftasından ertelenen mücadelede evinde Real Madrid'i 90-89 mağlup etti. Larkin 18, Bryant da 17sayıyla zaferde başroloynadı. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu L Grubu'nda da Darüşşafaka, İspanyol ekibi Surne Bilbao'yu 95-85 yendi. Kadınlar EuroLeague'de ise F.BahçeAlagöz Holding, Macar takımı Sopron Basket'i 82-62 devirirken, ÇBK Mersin YenişehirBelediye de Fransız kulübü Tango Bourges Basket'i 84-56'lık skorla geçti.
TURGUT DOĞAN