Haber hattı

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, yoluna doludizgin devam ediyor. Turuncubeyazlılar, çeyrek final ilk maçında deplasmandaekibini 3-1 mağlup etti. 25-19, 22-25, 25-16 ve 28-26'lık setlerle parkeden galip ayrılan temsilcimiz, yarı final için önemli bir avantaj sağladı.23 Mart Perşembe günü oynanacak rövanştaTürk Hava Yolları ise Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Savino Del Bane'ye 3-0 mağlup oldu. Rövanş karşılaşması 22 Mart Çarşamba günü İstanbul'da olacak.tekniğiyle yüksek atlama branşına çağ atlatan olimpiyat şampiyonu ABD'li efsane atlet Dick Fosbury, 76 yaşında hayatını kaybetti. Lenf kanserine yakalanan ABD'li eski yüksek atlamacının, uykusunda vefat ettiği belirtildi. Fosbury, 1968 Mexico City Yaz Olimpiyat Oyunları'nda çıtadan sırtüstü atlayan ilk sporcu olmuş, dönemin olimpiyat rekorunu 2 metre 24 santimetreye taşıyarak altın madalyaya uzanmıştı.Efes, THY EuroLeague'in 24. haftasından ertelenen mücadelede evinde Real Madrid'i 90-89 mağlup etti.Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu L Grubu'nda daİspanyol ekibi Surne Bilbao'yu 95-85 yendi. Kadınlar EuroLeague'de iseMacar takımı Sopron Basket'i 82-62 devirirken,de Fransız kulübü Tango Bourges Basket'i 84-56'lık skorla geçti.TURGUT DOĞAN