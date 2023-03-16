Vestel’den bir sponsorluk daha

TÜRK sporunun en önemli destekçilerinden Vestel, mihenk taşlarına bir yenisini daha ekledi. Voleybol, e-spor, hentbol, bisiklet, jimnastik ve yelkendeki yatırımlarıyla spora katkıda bulunan Vestel, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun ana sponsoru oldu. Vestel Ticaret Genel Müdürü Ergün Güler, "Spor yatırımlarımızı sürdürülebilir kıldığımız için desteklediğimiz spor dallarında bugün ülkemiz bir dünya markası oldu.dedi.