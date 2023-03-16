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Giriş Tarihi: 16.3.2023

Vestel’den bir sponsorluk daha

BERKAY TURAN
Vestel’den bir sponsorluk daha
TÜRK sporunun en önemli destekçilerinden Vestel, mihenk taşlarına bir yenisini daha ekledi. Voleybol, e-spor, hentbol, bisiklet, jimnastik ve yelkendeki yatırımlarıyla spora katkıda bulunan Vestel, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun ana sponsoru oldu. Vestel Ticaret Genel Müdürü Ergün Güler, "Spor yatırımlarımızı sürdürülebilir kıldığımız için desteklediğimiz spor dallarında bugün ülkemiz bir dünya markası oldu. Şimdi de Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile benzer bir yola çıktık" dedi.

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Vestel’den bir sponsorluk daha
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