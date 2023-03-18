Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Rybakina, son şampiyon Swiatek'i eleyerek Indian Wells'te finale çıktı
Giriş Tarihi: 18.3.2023 11:52

Rybakina, son şampiyon Swiatek'i eleyerek Indian Wells'te finale çıktı

AA
Rybakina, son şampiyon Swiatek’i eleyerek Indian Wells’te finale çıktı

Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda kadınların 10 numaralı seribaşı Elena Rybakina, dünya 1 numarası Iga Swiatek'i 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

ABD'nin Indian Wells kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar yarı final maçında, geçen yılın şampiyonu Swiatek ile Rybakina karşılaştı. Kazak tenisçi Rybakina, Polonyalı Swiatek'i 1 saat 17 dakika sonunda 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Geçen yıl Wimbledon'da kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan, bu sezon ise Avustralya Açık'ta final oynayan Rybakina böylece WTA 1000 turnuvalarında ilk kez finale çıktı.

Rybakina'nın rakibi ise 2023 Avustralya Açık finalinde yenildiği Aryna Sabalenka oldu. Belaruslu Sabalenka (2 numaralı seribaşı), Yunan Maria Sakkari'yi (7) 2-0'lık (6-2, 6-3) skorla geçti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
Mansur Yavaş'tan küçük ortakları kızdıracak sözler: Beni ve İmamoğlu'nu ilan edin
SON DAKİKA: Genç avukata arkadaşlık teklifini reddetti, mimar çılgına döndü: Böyle doyumsuz bir y... görmedim...
Resmi Gazete'de yayımlandı! İnşaatlar için devrim gibi düzenleme! Bu tarihten itibaren satış yapılamayacak
Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…
Son dakika Galatasaray haberleri: Zorbay Küçük için verdi veriştirdi! Okan Buruk Konyaspor maçı sonrası hakeme isyan etti…
'Gizli ortak' HDP'nin Altılı Koalisyon ve Kılıçdaroğlu'ndan skandal talepleri ortaya çıktı!
İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi: MHP'ye üye oldular
Uçağı kaçırınca hayatta kaldı ama... "Tüm sıfatlarım gitti, artık kimsenin evladı değilim”
SABAH'ın ısrarlı haberleri ses getirdi: Elon Musk'tan algoritma değişikliği açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Rybakina, son şampiyon Swiatek'i eleyerek Indian Wells'te finale çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA