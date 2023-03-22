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Giriş Tarihi: 22.3.2023 15:10

Ragbi Federasyonu başkanlığına Murat Kapki getirildi

AA
Ragbi Federasyonu başkanlığına Murat Kapki getirildi

Türkiye Ragbi Federasyonu başkanlığına yönetim kurulu üyesi Murat Kapki seçildi. Kapki, "4 branşımızın en iyi seviyede olması için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Türkiye Ragbi Federasyonu başkanlığına yönetim kurulu üyesi Murat Kapki seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Mevcut federasyon başkanımız Murat Pazan'ın, genel seçimlerde milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından toplanan yönetim kurulunun yaptığı oylama sonucunda başkan vekili Murat Kapki, Türkiye Ragbi Federasyonunun yeni başkanı olarak seçildi." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kapki, "Murat Pazan, 2017'den günümüze özellikle federasyon branşlarımızda yurt içi ve dışında yaptığı çok önemli çalışmalarla adeta altın çağını yaşatmıştır. Bayrak yarışını aldığımız bu süreçte üzerine koyarak ilerlemek ve branşlarımızı uluslararası alanda hak ettiği gerçek noktaya taşımak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Murat Pazan da Kapki'ye başarı diledi ve federasyonun 2001 yılından bu yana beklediği Dünya Ragbi Federasyonu tam üyeliğine seçildiği bilgisini verdi.

Açıklamada, federasyonun 60 gün içinde olağanüstü seçimli genel kurul yapacağı da kaydedildi.

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Ragbi Federasyonu başkanlığına Murat Kapki getirildi
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