Galatasaray, Kadınlar Eurocup’ta finalde

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Eurocup Yarı Final rövanşında deplasmanda Umana Reyer Venezia ile karşı karşıya geldi. Venedik'te Palasport Taliercio Salonu'nda oynanan maça sarı-kırmızılılar, Işıl Alben, Epiğphanny Prince, Kamile Nacickaite, Azura Stevens ve Teaira McCowan beşiyle başladı.Dengede başlayan ilk çeyrek 13-12 rakip takımın üstünlüğüyle sona ererken ikinci periyotta savunmasını sertleştiren Venedik ekibi, soyunma odasına 32-23 üstün gitti. Galatasaray, final periyoduna da 55-49 geride girdi. Reyer Venezia son çeyreğin başında farkı tekrar çift haneye çıkarıp 69-60'lık skorla maçı kazansa da Galatasaray, ilk maçta aldığı 25 farklı galibiyetin avantajıyla finale uzanan taraf oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin finaldeki rakibi Villeneuve D'ascq LM - Asvel eşleşmesinin galibi olacak.