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Giriş Tarihi: 23.3.2023 23:38

Galatasaray, Kadınlar Eurocup'ta finalde

İHA
Galatasaray, Kadınlar Eurocup’ta finalde

Galatasaray, Kadınlar Eurocup yarı final rövanşında deplasmanda Umana Reyer'e 69-60 mağlup olmasına rağmen ilk maçta sahasında aldığı 74-49'lik galibiyetten dolayı finale adını yazdırdı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Eurocup Yarı Final rövanşında deplasmanda Umana Reyer Venezia ile karşı karşıya geldi. Venedik'te Palasport Taliercio Salonu'nda oynanan maça sarı-kırmızılılar, Işıl Alben, Epiğphanny Prince, Kamile Nacickaite, Azura Stevens ve Teaira McCowan beşiyle başladı.Dengede başlayan ilk çeyrek 13-12 rakip takımın üstünlüğüyle sona ererken ikinci periyotta savunmasını sertleştiren Venedik ekibi, soyunma odasına 32-23 üstün gitti. Galatasaray, final periyoduna da 55-49 geride girdi. Reyer Venezia son çeyreğin başında farkı tekrar çift haneye çıkarıp 69-60'lık skorla maçı kazansa da Galatasaray, ilk maçta aldığı 25 farklı galibiyetin avantajıyla finale uzanan taraf oldu.
Sarı-kırmızılı ekibin finaldeki rakibi Villeneuve D'ascq LM - Asvel eşleşmesinin galibi olacak.

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Galatasaray, Kadınlar Eurocup'ta finalde
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