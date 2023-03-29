Haber hattı

EFSANE bilardocuDünya Şampiyonu bilardocu Semih Saygıner'in davetiyle dün başlayan ve 31 Mart'ta sona erecek BilardoMax Balaban Handikaplı 3 Bant Bilardo Turnuvası için İstanbul'a geldi. 21 kez dünya, 48 defa Avrupa şampiyonu olan 85 yaşındaki usta sporcu,diye konuştu.THY EuroLeague'de Anadolu Efes, 31. hafta maçında sahasında Olimpia Milano'yu 89-69 mağlup etmeyi başardı. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren lacivert-beyazlılardakaydetti. İki maç aradan sonra kazanan Efes, play-off yolunda kritik bir zafer elde etti.İNGILIZ ekibi Tottenham'ın, teknik direktör Antonio Conte'yi göndermesinin ardından son 10 yılda sözleşmesini feshettiği isimlere verdiği miktar dudak uçuklattı. En son İtalyan menajer için2021'de yolları ayrılan Jose Mourinho, 22 milyon Euro ile zirvede yer aldı.YUNANISTAN'DA Futbol Federasyonu'nun kulüpler ve yabancı merkez hakem kurulları ile hakemler arasındaki toplantıda yer yerinden oynadı. Olympiakos Başkan Yardımcısı Kostas Karapapas, sinirlenerek federasyon başkanının kafasına etek fırlattı ve toplantıyı terk etti. Yaptığı hareketten pişmanlık duymadığını söyleyen Olympiakos başkan yardımcısı,diye konuştu.SPOR Toto 1. Lig'de Samsunspor, Boluspor'u 5-1 geçerek yenilmezliğini 19 maça çıkardı. Puanını 60 yapan ve liderliğini perçinleyen kırmızı- beyazlılardaBolu'nun tek sayısını ise Gökhan Alsan kaydetti. Diğer sonuçlar: Altınordu-Denizlispor: 5-2, Pendikspor-Keçiörengücü: 2-1.