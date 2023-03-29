Haber hattı

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Giriş Tarihi: 29.3.2023

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Efsaneler İstanbul'da buluştu
EFSANE bilardocu Raymond Ceulemans, Dünya Şampiyonu bilardocu Semih Saygıner'in davetiyle dün başlayan ve 31 Mart'ta sona erecek BilardoMax Balaban Handikaplı 3 Bant Bilardo Turnuvası için İstanbul'a geldi. 21 kez dünya, 48 defa Avrupa şampiyonu olan 85 yaşındaki usta sporcu, "Bu bir şampiyona değil. Aslında bir anlamda şov. Bu oyunu oynamanın diğer bir yolu. Buradaki insanlar bilardoyu çok seviyor. İlgi bana çok güzel hissettiriyor" diye konuştu.

Efes'ten 20 sayı fark
THY EuroLeague'de Anadolu Efes, 31. hafta maçında sahasında Olimpia Milano'yu 89-69 mağlup etmeyi başardı. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren lacivert-beyazlılarda Larkin 16, Micic ve Beaubois 12'şer, Clyburn 11, Bryant da 10 sayı kaydetti. İki maç aradan sonra kazanan Efes, play-off yolunda kritik bir zafer elde etti.

10 yılda 1.3 milyar TL tazminat
İNGILIZ ekibi Tottenham'ın, teknik direktör Antonio Conte'yi göndermesinin ardından son 10 yılda sözleşmesini feshettiği isimlere verdiği miktar dudak uçuklattı. En son İtalyan menajer için kasasından 4.5 milyon Euro çıkan Kuzey Londra ekibi, 2013'ten bu yana menajerlere toplamda 62.5 milyon Euro (1.3 milyar TL) ücret ödedi. 2021'de yolları ayrılan Jose Mourinho, 22 milyon Euro ile zirvede yer aldı.

Başkanın kafasına etek fırlattı
YUNANISTAN'DA Futbol Federasyonu'nun kulüpler ve yabancı merkez hakem kurulları ile hakemler arasındaki toplantıda yer yerinden oynadı. Olympiakos Başkan Yardımcısı Kostas Karapapas, sinirlenerek federasyon başkanının kafasına etek fırlattı ve toplantıyı terk etti. Yaptığı hareketten pişmanlık duymadığını söyleyen Olympiakos başkan yardımcısı, "Ona etek hediye ettim, çıkarken giysin. İşine yarayıp yaramadığına baksın" diye konuştu.

Samsunspor, Bolu'da şov yaptı
SPOR Toto 1. Lig'de Samsunspor, Boluspor'u 5-1 geçerek yenilmezliğini 19 maça çıkardı. Puanını 60 yapan ve liderliğini perçinleyen kırmızı- beyazlılarda Tanque 3 kez ağları sarstı, diğer goller Tomane ve Soner'den geldi. Bolu'nun tek sayısını ise Gökhan Alsan kaydetti. Diğer sonuçlar: Altınordu-Denizlispor: 5-2, Pendikspor-Keçiörengücü: 2-1.

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