Eczacıbaşı Dynavit set vermedi, 22’de 22 yaptı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru'ya konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın setlerini 25-15, 25-16 ve 25-18 skorlarla kazanan turuncu-beyazlılar, ligde üst üste 22. galibiyetine ulaştı.Laura Heyrman ise aldığı 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Aynı zamanda CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Eczacıbaşı; VakıfBank ve Fenerbahçe ile birlikte yarı finale yükselmiş ve 3 takımımız da göğsümüzü kabartmıştı.