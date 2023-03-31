Eczacıbaşı Dynavit set vermedi, 22’de 22 yaptı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru'ya konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın setlerini 25-15, 25-16 ve 25-18 skorlarla kazanan turuncu-beyazlılar, ligde üst üste 22. galibiyetine ulaştı. Ligde liderliğiniperçinleyen Eczacıbaşı'nda 18 sayıylakaptan Tijana Boskovic maçın enskorer oyuncusu oldu. Laura Heyrman ise aldığı 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Aynı zamanda CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Eczacıbaşı; VakıfBank ve Fenerbahçe ile birlikte yarı finale yükselmiş ve 3 takımımız da göğsümüzü kabartmıştı.