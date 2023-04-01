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Giriş Tarihi: 1.4.2023 13:42

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda finalistler belli oldu

AA
Miami Açık Tenis Turnuvası’nda finalistler belli oldu

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İtalyan Jannik Sinner ile Rus Daniil Medvedev, tek kadınlarda ise Kazak Elena Rybakina ile Çek Petra Kvitova finalde karşı karşıya gelecek.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Masters 1000 turnuvasında yarı final maçları tamamlandı. Rus tenisçilerin karşılaştığı tek erkekler mücadelesinde Medvedev (4 numaralı seribaşı), Karen Khachanov'u (14) 7-6, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek finale kaldı. Turnuvanın 2021 yılındaki finalisti Sinner (10) ise son şampiyon İspanyol Carlos Alcaraz'ı elemeyi başardı. Sinner, dünya 1 numarası karşısında 6-7, 6-4, 6-2 biten setlerle 2-1 galip geldi ve Medvedev'in finaldeki rakibi oldu.

Tek kadınlarda Indian Wells şampiyonu Rybakina (10), dünya 3 numarası ABD'li Jessica Pegula'yı 7-6 ve 6-4 tamamlanan setlerle 2-0 yenerek finale yükseldi. Kvitova (15) ise dünya 74 numarası Rumen Sorana Cirstea'yı 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Rybakina ile Kvitova arasındaki tek kadınlar finali bu akşam, Sinner ile Medvedev'in karşılaşacağı tek erkekler finali ise yarın sabaha karşı oynanacak.

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Miami Açık Tenis Turnuvası'nda finalistler belli oldu
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