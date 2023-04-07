Haber turu

Geçtiğimiz sezon Roma'yı UEFA Konferans Ligi şampiyonu yapan Jose Mourinho, reddedilemeyecek çılgın bir teklif aldı. İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere dello Sport; 60 yaşındaki Mou'nun, Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan ayrılan Herve Renard'ın yerine ya da Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın hedefinde olduğunu vurguladı. Portekizli çalıştırıcının, senelik 60 milyon Euro'dan (1.2 milyar TL) 2 yıllık sözleşmeyle kapısı çalınacağını belirtildi. Mou, teklifi kabul etmesi durumunda futbol tarihinin en çok maaş alan teknik adamı olarak tarihe geçecek.HOLLANDA Kupası yarı finalinde Feyenoord'un, önceki gün Ajax'a 2-1 yenilerek havlu attığı karşılaşmaya milli futbolcumuz Orkun Kökçü ile Dusan Tadic arasında çıkan kavga damga vurdu. Mücadelenin 61. dakikasında Sırp futbolcu, yaptığı sert hareketle yetinmeyip milli yıldızımızı yere itti. Taraflar iki ismi ayırmak isterken Tadic, bu sırada yaptığı çirkinlikle gerilimi iyice tırmandırdı. Eliyle önce ağzını sonra çimleri gösterirken orucunu açan Orkun ile dalga geçti. İyice sinirlenen 22 yaşındaki milli futbolcuyu, arkadaşları sakinleştirmekte oldukça zorlandı. Kökçü, depremzedelere destek için Türk bayraklı pazubendi takmayı reddeden Tadic'in elini sıkmamıştı.İSPANYA Kral Kupası yarı finalinde Barcelona'yı 4-0 yenerek sahadan silen Real Madrid adını son iki takım arasına yazdırırken Karim Benzema, golleriyle tarihe adını kazıdı. Fransız yıldız, 1963'te Ferenc Puskas'ın ardından Katalan ekibinin sahası Nou Camp'ta 60 yıl sonra hat-trick yapan ikinci Real Madridli oldu. Golleriyle El Clasico'da Cristiano Ronaldo ve Alfredo Di Stefano'dan sonra eflatun-beyazlılar adına tüm zamanların en çok gol atan üçüncü ismi olarak kayıtlara geçerken Barça'nın evinde hat-tricke imza atan 11. oyuncu oldu. Ayrıca Real Madrid, 28 yıl aradan sonra ilk kez Barcelona'yı 4 farklı skorla mağlup etmeyi başardı.CHICAGO Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, 1998 NBA Finalleri'nde giydiği Air Jordan ayakkabıların açık arttırmaya çıkarılacağı açıklandı. Müzayede evi Sotheby, Jordan'ın Utah Jazz'e karşı oynadığı final serisinin 2. maçında giydiği Air Jordan 13 için tutarının 4 milyon dolara (38.5 milyon TL) kadar çıkabileceğini belirtti. Nadide parçanın, MJ'in 37 sayılık performansıyla Bulls'u, 93-88 galibiyete taşıdığı maç sonrasında, takım malzemecisi olan bir çocuğa verildiği vurgulandı. Eğer tahmin edilen değere satılırsa, bu meblağ Jordan'ın çaylak sezonunda giydiği ve 2021'de 1 milyon 472 bin dolara alıcı bulan Air Jordan'larının elinde bulundurduğu rekoru geçecek. Son teklif tarihi ise 11 Nisan.