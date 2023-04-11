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Giriş Tarihi: 11.4.2023

Spor turu

Spor turu
İngiltere'de skandal: Hakem dirsek attı
PREMİER Lig'de önceki gün lider Arsenal ile Liverpool'un 2-2 biten mücadelesi büyük heyecana sahne olurken, yardımcı hakem Constantine Hatzidakis'in hareketi, maçın önüne geçti. Müsabakanın ardından Hatzidakis, kendisine itiraz eden Liverpool'un sol beki Andrew Robertson'a dirsek attı. İngiltere Futbol Federasyonu olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hatzidakis'in soruşturma boyunca hiçbir maçta görev almayacağı duyuruldu

Boostcamp, Marmaris'te 5. yılını tamamladı
2018 yılından bu yana organize edilen ve çok sayıda bisikletseverin katılımıyla gerçekleşen Boostcamp, 29 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Marmaris'te düzenlendi. Boostcamp doğduğu yerde, Marmaris'te 5. yılını tamamlarken, Hindistan'dan, Kuveyt'e, Rusya'dan, İngiltere'ye kadar birçok ülkeden bisikletçileri de ağırladı. Organizasyonda bu yıl ilk defa çocuklara özel bir program olan Boostcamp Kids de hayata geçirildi.

Balıkesirspor'a şok saldırı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta en yakın rakibi Uşakspor'a deplasmanda 2-0 yenilerek düşme hattında kalan Baynet İnşaat Balıkesirspor, şok bir saldırıyla sarsıldı. Balıkesirspor taraftarları, deplasman dönüşünde kendi futbolcularına Akhisar'daki bir restoranda yemek molası verdikleri sırada tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine taraftarlar, futbolculara saldırdı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Vitor Pereira ile yollar ayrılıyor
DAHA önce iki dönem Fenerbahçe'de çalışan Vitor Pereira, 13 Aralık 2022'de göreve getirildiği Brezilya ekibi Flamengo'da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Üst üste kaybedilen finallerin ardından Flamengo yönetiminin, Portekizli teknik adam ile yolları ayırma kararı aldığı kaydedildi. Tecrübeli hoca ile tazminat görüşmelerinde orta yol bulunduktan sonra resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi.

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