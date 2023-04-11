PREMİER Lig'de önceki gün lider Arsenal ile Liverpool'un 2-2 biten mücadelesi büyük heyecana sahne olurken, yardımcı hakem Constantine Hatzidakis'in hareketi, maçın önüne geçti. Müsabakanın ardından Hatzidakis, kendisine itiraz edendirsek attı. İngiltere Futbol Federasyonu olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hatzidakis'in soruşturma boyunca hiçbir maçta görev almayacağı duyuruldu2018 yılından bu yana organize edilen ve çok sayıda bisikletseverin katılımıyla gerçekleşen Boostcamp, 29 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Marmaris'te düzenlendi. Boostcamp doğduğu yerde, Marmaris'te 5. yılını tamamlarken, Hindistan'dan, Kuveyt'e, Rusya'dan, İngiltere'ye kadar birçok ülkeden bisikletçileri de ağırladı.TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta en yakın rakibi Uşakspor'a deplasmanda 2-0 yenilerek düşme hattında kalan Baynet İnşaat Balıkesirspor, şok bir saldırıyla sarsıldı. Balıkesirspor taraftarları, deplasman dönüşündeTartışmanın büyümesi üzerine taraftarlar, futbolculara saldırdı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.DAHA önce iki dönem Fenerbahçe'de çalışan Vitor Pereira, 13 Aralık 2022'de göreve getirildiği Brezilya ekibi Flamengo'da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Üst üste kaybedilen finallerin ardından Flamengo yönetiminin, Portekizli teknik adam ile yolları ayırma kararı aldığı kaydedildi.resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi.