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Giriş Tarihi: 13.4.2023 15:47 Son Güncelleme: 13.4.2023 15:50

Çek raket Krejcikova, kazanacağı ödülü depremzedelere bağışlayacak

AA
Çek raket Krejcikova, kazanacağı ödülü depremzedelere bağışlayacak

Billie Jean King Cup Tenis Turnuvası'na katılan dünya 12 numarası Çek raket Barbora Krejcikova, organizasyonda kazanacağı ödülü depremzedelere bağışlayacağını söyledi.

Çek Cumhuriyeti-Ukrayna karşılaşması için Antalya'da bulunan Barbora Krejcikova, düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraşlı depremlerde yaşananları yakından takip ettiğini söyledi.

Organizasyonda milli takımı için mücadele ettiğini ifade eden Krejcikova, şunları söyledi:

"Bu turnuvada kazanacağım tüm ödülü, depremde Türkiye'de mağdur olan insanlar için destek olarak bağışlamak istiyorum. Genç tenis oyuncularına yardım etmek istiyorum. Depremzedelere yardımcı olmaktan çok mutlu olurum. Türkiye Tenis Federasyonu ile yardımların nereye gideceği ve nasıl yardımlar yapılacağı ile ilgili sürekli bağlantıdayız. Eğer benim orada bulunmama da karar verirlerse orada bulunmaktan ve tenis oynamaktan gurur duyarım."

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Çek raket Krejcikova, kazanacağı ödülü depremzedelere bağışlayacak
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