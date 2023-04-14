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Giriş Tarihi: 14.4.2023

Adem Avrupa şampiyonu

Adem Avrupa şampiyonu

Antalya’da yapılan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcumuz, tarihi bir başarıya daha imza attı

Antalya'da gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde turnuvanın üçüncü gününde, erkekler genel tasnif finali gerçekleştirildi. Finalde, milli sporcumuz Adem Asil ve Ahmet Önder, madalya için mücadele etti. Asil, topladığı 84.965 puanla Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye, cimnastik tarihinde ilk defa bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmayı başardı. Başarılı sporcumuz, 2022 yılında ise İngiltere'nin Liverpool kentinde halka aletinde dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. Büyük Britanya'dan Jarman Jake ikinci, Ukrayna'dan Illia Kovtun ise üçüncü sırada yer aldı. Ahmet Önder de finali 78.265 puanla 21'inci bitirdi.

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Adem Avrupa şampiyonu
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