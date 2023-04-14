Adem Avrupa şampiyonu

Antalya’da yapılan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcumuz, tarihi bir başarıya daha imza attı
Antalya'da gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde turnuvanınüçüncü gününde, erkekler genel tasnif finaligerçekleştirildi. Finalde, milli sporcumuz Adem Asil ve Ahmet Önder, madalya için mücadele etti. Asil, topladığı 84.965 puanla Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye, cimnastik tarihindeilk defa bireysel genel tasnifte altınmadalya kazanmayı başardı. Başarılı sporcumuz, 2022 yılında ise İngiltere'nin Liverpool kentinde halka aletinde dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. Büyük Britanya'dan Jarman Jake ikinci, Ukrayna'dan Illia Kovtun ise üçüncü sırada yer aldı. Ahmet Önder de finali 78.265 puanla 21'inci bitirdi.