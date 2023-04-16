Avrupa’da asil bir altın daha

Antalya'da gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Adem Asil fırtınası esiyor… Hafta içinde erkekler genel tasnifte de 84.965 puanla altın madalya kazanan milli sporcu, dün de erkekler halka aleti finalinde 14.933 puanla bir kez daha Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Türk bayrağıyla tur atan 24 yaşındaki sporcu, büyük gurur yaşadığını belirterek,diye konuştu.Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen ve 39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı organizasyon bugün sona erecek.